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INCLUSÃO Pernambuco divulga resultado definitivo de edital de R$ 6 milhões para projetos voltados a PCDs Iniciativa do programa Pernambuco Acessível contempla 50 Organizações da Sociedade Civil, com forte interiorização das ações e repasses que variam de R$ 60 mil a R$ 120 mil

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), divulgou nesta sexta-feira (6) o resultado definitivo do Edital de Chamamento Público nº 005/2026.



A iniciativa, vinculada ao programa Pernambuco Acessível, investirá R$ 6 milhões no financiamento de projetos desenvolvidos por Organizações da Sociedade Civil (OSCs) voltados à defesa, inclusão e garantia de direitos das pessoas com deficiência.

O edital aprovou 50 instituições após a análise de recursos. Seguindo uma diretriz de interiorização da gestão estadual, 33 dos projetos selecionados (66%) serão executados no interior do estado.



A distribuição contempla 20 organizações do Agreste, 17 da Região Metropolitana do Recife, 7 da Zona da Mata e 6 do Sertão.



Cada projeto receberá repasses financeiros entre R$ 60 mil e R$ 120 mil para atuar no fortalecimento de vínculos comunitários, apoio a cuidadores e proteção social.

A secretária da SJDH, Joanna Figueirêdo, destacou o impacto prático da seleção.



"Essas entidades conhecem de perto a realidade local e transformarão este apoio em ações concretas de inclusão, proteção e garantia de direitos para pessoas com os mais diversos tipos de deficiência, fortalecendo políticas públicas construídas lado a lado com a sociedade civil na ponta", pontuou.

Com a publicação do resultado definitivo, o processo entra agora na fase de envio de documentação e celebração das parcerias, cujos trâmites detalhados e prazos podem ser conferidos no portal oficial da pasta.



Para dúvidas ou mais informações, as organizações podem entrar em contato pelo email [email protected].

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