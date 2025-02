Pernambuco e Ceará deflagram Operação Divisa Integrada em 15 municípios; saiba quais

A- A+

Nesta sexta-feira (7), 556 agentes das Forças de Segurança de Pernambuco e do Ceará executaram conjuntamente ações preventivas, ostensivas, repressivas e de Polícia Judiciária em várias frentes de atuação no limite de diversos municípios pernambucanos e cearenses.

As ações de combate à criminalidade por meio da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) e da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) visam a fortalecer a segurança nas divisas entre os estados.

As ações operacionais conjuntas começaram ainda na madrugada e seguem até o próximo domingo (9), nas cidades de Exu, Araripina, Ipubi, Salgueiro e São José do Belmonte, em Pernambuco; e Brejo Santo, Crato, Juazeiro do Norte, Penaforte, Mauriti, Araripe, Campos Sales, Barbalha, Nova Olinda e Jardim, no Ceará.

As polícias Militar e Civil de ambos os estados estão efetivando prisões em flagrante, dando cumprimento a mandados de busca e apreensão, elaborando Termos Circunstanciados de Ocorrências (TCOs) e apreendendo entorpecentes.

Armas de fogo e armas brancas, por sua vez, estão sendo retiradas de circulação.



Barreiras policiais também foram montadas nas principais rodovias em comum, para identificação de foragidos na Justiça e o combate ao tráfico de drogas e de armas.

O tráfico de drogas, inclusive, é um dos principais focos da operação, uma vez que está relacionado a diversos outros crimes, desde tráfico de armas e homicídios a lavagem de dinheiro e extorsão.

Também participam da operação profissionais do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Científica, do Grupamento Tático Aéreo (GTA), que realiza sobrevoos nas áreas, e demais servidores da SDS. Também estão mobilizados agentes da Polícia Federal e Polícia Penal do Ceará.

A definição das estratégias empregadas pelos órgãos de segurança pública na mega-operação desta sexta ocorreu ainda em outubro de 2024, durante reunião de alinhamento em Salgueiro, no Sertão pernambucano, para a troca de informações e expertises entre os profissionais.

A secretária-executiva da SDS, Dominique de Castro Oliveira, destacou a importância da união entre os entes federativos no enfrentamento à criminalidade.

“Estamos estreitando cada vez mais as parcerias com os nossos estados vizinhos no combate à violência. Temos a certeza de que vamos lograr êxito em mais esta operação, a exemplo das que realizamos em parceria com a Bahia e a Paraíba.", afirmou ela.

Segundo a secretária-executiva, o resultado dessas operações já pode ser observado: "2024 finalizou com quedas expressivas nos principais índices criminais, com destaque para as maiores reduções de homicídios e roubos dos últimos 11 anos".

O secretário-executivo de Ações Integradas e Estratégicas da Secretaria da SSPDS, Sérgio Pereira, destacou a demonstração de força e união entre as Forças de Segurança do Ceará e de Pernambuco.

"A intenção com esse trabalho é reduzir os índices de criminalidade, localizando e prendendo foragidos da Justiça, para que possamos trazer paz e tranquilidade para a população. Mas, acima de tudo, a mensagem central é que, com a nossa união, somos muito mais fortes no embate contra a criminalidade", frisou o cearense.

Veja também