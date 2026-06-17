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CONDENAÇÃO Estado é condenado a indenizar e pagar pensão à mãe de jovem carbonizado em motim na Funase em 2016 De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), a mãe relatou que o filho, Roberto Rodrigues de Souza Júnior, "foi brutalmente assassinado por outros internos, tendo seu corpo carbonizado e desfigurado pelos agressores"

A Fundação de Atendimento Socioeducativo de Pernambuco (Funase) e o estado de Pernambuco foram condenados a pagar uma multa de R$ 80 mil à mãe de um jovem de 18 anos assassinado durante uma rebelião na unidade do Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife.

As instituições também deverão arcar com uma pensão mensal de dois terços do salário mínimo a partir da data do óbito, em 8 de abril de 2016, até o dia em que a vítima completaria 25 anos.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), a mãe relatou que o filho, Roberto Rodrigues de Souza Júnior, "foi brutalmente assassinado por outros internos, tendo seu corpo carbonizado e desfigurado pelos agressores".

Inicialmente, o pedido dela foi por uma indenização de R$ 510 mil, que considerava uma multa por danos morais e reparação por danos materiais em salários mínimos mensais até os 65 anos esperados do jovem.

Após anos de trâmite judicial, no entanto, o valor final da indenização foi reduzido. A decisão, da juíza Milena Flores Ferraz, da 5ª Vara da Fazenda Pública, foi oficializada em 20 de maio deste ano e cabe recurso.

Conforme consta no processo judicial acessado pela reportagem, os advogados da mãe do jovem argumentaram que o estado tinha responsabilidade pela "integridade física do custodiado".

A Funase, no entanto, sustentou que "o falecimento decorreu de rebelião violenta gerada por motim que rendeu os agentes socioeducativos da unidade".

'Fragilidade na segurança interna'

Na decisão, a juíza Milena Flores Ferraz considerou que, por mais que a Funase seja uma organização descentralizada, tem a "responsabilidade primordial e solidária pelo regular funcionamento dos serviços públicos essenciais delegados".

"Ao retirar o indivíduo do seio familiar e social para submetê-lo a regime privativo de liberdade, o Poder Público assume o risco de sua guarda e atrai para si a obrigação integral de assegurar a sua incolumidade, devendo dispor de infraestrutura e agentes suficientes para coibir motins, resguardar as instalações e impedir que conflitos internos resultem em mortes", completou a juíza.

A juíza considerou ainda que existiu uma "fragilidade na segurança interna", levando em consideração a existência do tumulto e as agressões sofridas pela vítima - espancamento e carbonização.

Com a junção de todas as questões, a magistrada considerou que houve uma "falha na prestação do serviço de custódia e a inobservância do dever de segurança específico que incumbia à administração pública".

A decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional da última segunda-feira (15), após despacho emitido na quinta-feira da semana passada (11).

Juiza considerou fragilidade na segurança interna da Case Cabo de Santo Agostinho | Foto: Funase/Divulgação

O que dizem Funase e estado

Procuradas pela reportagem, a Funase e a Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco (PGE-PE) informaram que não vão se posicionar sobre a decisão no momento porque o caso ainda está em tramitação na Justiça.

As partes também fizeram uma análise jurídica e identificaram que a decisão é passível de recurso, que será apresentado.

"As instituições acompanharão o andamento processual pelas vias legais cabíveis", completaram.

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