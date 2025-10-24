A- A+

DADOS DE MINISTÉRIO Pernambuco é terceiro estado do país com menos guardas civis municipais armados, diz levantamento Estatísticas foram divulgadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública

O estado de Pernambuco foi classificado como o terceiro do Brasil com menos guardas civis municipais armados num levantamento promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), apresentado na última quarta-feira (22).

É o primeiro balanço sobre a estrutura, o efetivo, a capacitação e a atuação dessas corporações em todo o território brasileiro.

A pesquisa foi conduzida pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), responsável pela apresentação técnica do estudo, em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O ano utilizado como base foi 2024.

Conforme divulgado no balanço, Pernambuco possui um total de 6,38% do efetivo armado, ficando atrás apenas de Rondônia (0,0%) e Rio de Janeiro (2,33%). Logo após o estado pernambucano, vêm Amazonas (7,14%), Ceará (12,28%) e Rio Grande do Norte (11,11%).

Estados brasileiros com a maior quantidade de GCMs armados

Rio Grande do Sul (85%);

Mato Grosso do Sul (83,33%);

São Paulo (81,34%);

Paraná (80,65%);

Goiás (75%).

Roraima mostra 100% de uso de arma de fogo, mas cabe destacar que das cinco Guardas Municipais existentes nesse estado, somente houve resposta de Boa Vista ao questionário, o que precariza o significado da leitura deste percentual.

Regiões com a maior quantidade de GCMs armados

Nordeste 653;

Sudeste 379;

Sul 87.

Dos 185 municípios pernambucanos, 89 identificaram a presença de guardas civis municipais, o que representa 48,11% do estado. Contudo, apenas 47 cidades responderam à pesquisa. A nível nacional, o efetivo local equivale a 52,81% do total de GCM's presentes no Brasil.

Cidades pernambucanas que têm GCMs

Segundo o relatório, os municípios pernambucanos que contam com o serviço de guardas civis municipais são: Água Preta, Altinho, Arcoverde, Barreiros, Bom Conselho, Brejo da Madre de Deus, Buíque, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Carpina, Caruaru, Cupira, Escada, Garanhuns, Glória do Goitá, Gravatá, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Jataúba, Olinda, Orobó, Ouricuri, Palmares, Paranatama, Paudalho, Paulista, Pombos, Quipapá, Recife, Ribeirão, Santa Cruz do Capibaribe, São Bento do Una, São João, São Lourenço da Mata, São Vicente Férrer, Serra Talhada, Solidão, Tabira, Taquaritinga do Norte, Timbaúba, Toritama, Triunfo, Venturosa, Vicência e Vitória de Santo Antão.

Guarda Municipal do Recife | Foto: Andréa Rêgo Barros/PCR

GCMs do Recife fazem curso ofertado pelo Ministério da Justiça

Cerca de oitenta agentes da Guarda Civil Municipal do Recife (GCMR) estão participando, nesta semana, do Curso Nacional de Uso Diferenciado da Força, e iniciam na próxima semana o Curso de Operador de Polícia Comunitária, ambos oferecidos à Prefeitura do Recife (PCR) pela Senasp.

As aulas, ministradas por agentes públicos integrantes de forças de segurança municipais, estaduais e federais, selecionados pelo MJSP em todo o País, começaram na segunda-feira (20) e vão até a próxima sexta-feira (31). Serão 80 horas-aula no total, distribuídas entre disciplinas teóricas e práticas, que estão sendo ministradas no Compaz Leda Alves, localizado no bairro do Pina.

O curso acontece durante o dia inteiro, das 8h30 às 18h30, com intervalo de uma hora e 45 minutos para o almoço.

As disciplinas ministradas na primeira semana são:

Conceituação, legislação e Modelo de Uso Diferenciado da Força (UDF)

Processo de Tomada de Decisão no Uso Diferenciado da Força

Presença, verbalização e postura policial

Técnicas de Contenção e Imobilização Policial

Manejo de armas eletroeletrônicas de incapacitação neuromuscular (AINM)

Uso de espargidores (sprays) lacrimogêneos

Já na semana de 27 a 31 de outubro, o enfoque é no treinamento comunitário:

Comunicação e relacionamento comunitário

Mobilização social e estruturação de redes de proteção preventiva

Noções de mediação e resolução pacífica de conflitos

Noções de preservação criminal pelo desenho ambiental

Técnicas e procedimentos operacionais em policiamento comunitário

Práticas operacionais de policiamento comunitário

Veja também