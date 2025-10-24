Sex, 24 de Outubro

DADOS DE MINISTÉRIO

Pernambuco é terceiro estado do país com menos guardas civis municipais armados, diz levantamento

Estatísticas foram divulgadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública

Guarda Municipal de Olinda é uma das armadas do estadoGuarda Municipal de Olinda é uma das armadas do estado - Foto: Brenda Luana/Secom Olinda

O estado de Pernambuco foi classificado como o terceiro do Brasil com menos guardas civis municipais armados num levantamento promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), apresentado na última quarta-feira (22).

É o primeiro balanço sobre a estrutura, o efetivo, a capacitação e a atuação dessas corporações em todo o território brasileiro.

A pesquisa foi conduzida pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), responsável pela apresentação técnica do estudo, em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O ano utilizado como base foi 2024. 

Conforme divulgado no balanço, Pernambuco possui um total de 6,38% do efetivo armado, ficando atrás apenas de Rondônia (0,0%) e Rio de Janeiro (2,33%). Logo após o estado pernambucano, vêm Amazonas (7,14%), Ceará (12,28%) e Rio Grande do Norte (11,11%).

Estados brasileiros com a maior quantidade de GCMs armados

Roraima mostra 100% de uso de arma de fogo, mas cabe destacar que das cinco Guardas Municipais existentes nesse estado, somente houve resposta de Boa Vista ao questionário, o que precariza o significado da leitura deste percentual.

Regiões com a maior quantidade de GCMs armados

Dos 185 municípios pernambucanos, 89 identificaram a presença de guardas civis municipais, o que representa 48,11% do estado. Contudo, apenas 47 cidades responderam à pesquisa. A nível nacional, o efetivo local equivale a 52,81% do total de GCM's presentes no Brasil.

Cidades pernambucanas que têm GCMs
Segundo o relatório, os municípios pernambucanos que contam com o serviço de guardas civis municipais são: Água Preta, Altinho, Arcoverde, Barreiros, Bom Conselho, Brejo da Madre de Deus, Buíque, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Carpina, Caruaru, Cupira, Escada, Garanhuns, Glória do Goitá, Gravatá, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Jataúba, Olinda, Orobó, Ouricuri, Palmares, Paranatama, Paudalho, Paulista, Pombos, Quipapá, Recife, Ribeirão, Santa Cruz do Capibaribe, São Bento do Una, São João, São Lourenço da Mata, São Vicente Férrer, Serra Talhada, Solidão, Tabira, Taquaritinga do Norte, Timbaúba, Toritama, Triunfo, Venturosa, Vicência e Vitória de Santo Antão.

Guarda Municipal do Recife Guarda Municipal do Recife | Foto: Andréa Rêgo Barros/PCR

GCMs do Recife fazem curso ofertado pelo Ministério da Justiça
Cerca de oitenta agentes da Guarda Civil Municipal do Recife (GCMR) estão participando, nesta semana, do Curso Nacional de Uso Diferenciado da Força, e iniciam na próxima semana o Curso de Operador de Polícia Comunitária, ambos oferecidos à Prefeitura do Recife (PCR) pela Senasp.

As aulas, ministradas por agentes públicos integrantes de forças de segurança municipais, estaduais e federais, selecionados pelo MJSP em todo o País, começaram na segunda-feira (20) e vão até a próxima sexta-feira (31). Serão 80 horas-aula no total, distribuídas entre disciplinas teóricas e práticas, que estão sendo ministradas no Compaz Leda Alves, localizado no bairro do Pina. 

O curso acontece durante o dia inteiro, das 8h30 às 18h30, com intervalo de uma hora e 45 minutos para o almoço.

As disciplinas ministradas na primeira semana são: 

Já na semana de 27 a 31 de outubro, o enfoque é no treinamento comunitário:

