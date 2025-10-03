A- A+

Documentação ID Jovem: Pernambuco é 2º estado do Nordeste com mais documentos ativos; saiba como emitir Documento é voltado para jovens de baixa renda entre 15 a 29 anos com famílias inscritas no Cadastro Único

Pernambuco é o segundo estado com o maior número de emissões da Identidade Jovem (ID Jovem) em todo o Brasil. Ao todo, são 114.188 registros ativos, segundo dados divulgados pelo Governo do Brasil.

O documento digital abrange jovens de baixa renda entre 15 a 29 anos, que têm famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

Entre os direitos assegurados pela ID Jovem, estão a meia-entrada em eventos culturais e esportivos, descontos em viagens interestaduais e isenção em taxas para emissão da Carteira de Identidade Estudantil.

Atrás apenas da Bahia, a colocação de Pernambuco no ranking contou com a campanha “Juventudes pelo Seu Direito”. O projeto é promovido pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria da Criança e da Juventude (SCJ-PE), que contribuiu com o aumento do número de IDs Jovem na região durante o último ano.

Iniciada em setembro de 2024, a iniciativa já garantiu mais de 83 mil novos documentos para jovens entre 15 a 29 anos. A cobertura praticamente quadruplicou em comparação com o mesmo período do ano passado, quando 30,8 mil identidades foram emitidas.

Dados da emissão da carteira de Identidade Jovem por estado. Foto: Divulgação

Segundo a secretária da Criança e da Juventude, Yanne Teles, “esse crescimento indica não apenas adesão, mas sobretudo efetividade”.

“Significa que mais jovens estão acessando direitos que historicamente eram pouco utilizados por falta de informação ou alcance”, disse a gestora.

ID Jovem: como emitir

Para emitir a ID Jovem, basta acessar o site ou baixar o aplicativo oficial. É preciso informar os dados pessoais e o Número de Identificação Social (NIS).

Emissão automática

A Prefeitura do Recife divulgou na última sexta-feira (26) que enviará automaticamente a Identidade Jovem para todos os recifenses de 15 a 29 anos inscritos no CadÚnico.

O benefício passou a ser entregue através do WhatsApp do Conecta Recife, sem necessidade de qualquer solicitação. Cerca de 80 mil pessoas estão elegíveis para receber o documento no município.



Até o dia 25 de setembro, 30 mil já tinham recebido a ID Jovem, enquanto outros 50 mil foram contatados para atualizar dados no CadÚnico e garantir a participação no programa.

Veja também