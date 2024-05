A- A+

Pernambuco é o segundo estado do Nordeste com maior índice de vacinados contra a Covid-19. No Estado, 8.645.000 mil pessoas foram imunizadas com pelo menos uma dose, o que representa 95,8% da população. Desses, 67,6% tomaram todas as doses recomendadas até o primeiro trimestre de 2023, um percentual maior do que a média nacional de 58,6% e regional 55,2%.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), desenvolvida no primeiro trimestre de 2023, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com o Ministério da Saúde.

No questionário, foi incluído um módulo suplementar de perguntas, aplicado a todos os moradores de cinco anos ou mais residentes no Estado, para a investigação de aspectos relacionados à doença, incluindo a vacinação, a ocorrência da infecção e a persistência de seus sintomas.

A pesquisa constatou que em Pernambuco as mulheres se vacinaram mais que os homens. Na população da faixa etárea de cinco anos ou mais de idade, o número de mulheres que tomaram pelo menos uma dose da vacina foi 4.561.000 (96,8%) enquanto o de homens foi de 4.084.000 (94,7%).

Das pessoas de 14 anos ou mais na força de trabalho, que se vacinaram ao menos uma vez contra a Covid-19, o total foi de 4.154.000 (97,3%), sendo que 3.405.000 (97,2%) estavam fora da força de trabalho na semana de referência.

A PNAD também investigou os casos de infecção por Covid-19 no público alvo da pesquisa. Em Pernambuco, 1.589.000 pessoas (17,6% da população) afirmaram ter contraído o vírus.

As pessoas de 18 anos ou mais de idade que tiveram ou consideraram que tiveram Covid-19, por permanência de algum sintoma após 30 dias do início da doença, ou surgimento de sintoma após esse período, foram 409.000 (19,5%).

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua

A PNAD Contínua visa a produzir indicadores para acompanhar as flutuações trimestrais e a evolução, a médio e longo prazos, da força de trabalho e outras informações necessárias para o estudo e desenvolvimento socioeconômico do País.

