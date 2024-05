A- A+

Meio Ambiente Pernambuco é o único estado do Brasil a reduzir o desmatamento da Caatinga O ano passou registrou uma queda de 35% em relação ao ano de 2022, de acordo com dados divulgados pelo Relatório Anual de Desmatamento 2023

O Relatório Anual de Desmatamento 2023 (RAD 2023), produzido pelo MapBiomas Alerta e divulgado na última terça-feira (28), trouxe dados positivos sobre Pernambuco. De acordo com os números disponibilizados pelo sistema de validação de alertas de desmatamento de vegetação nativa, o Estado foi o único do Brasil a reduzir o desmatamento da Caatinga, com uma queda de 35%.

Pernambuco saiu de um desmatamento de 21,5 mil hectares, em 2022, para 15,9 mil hectares na vegetação do semiárido pernambucano no ano passado.

“Pernambuco não somente está evitando o desmatamento, como está ativamente promovendo o reflorestamento do bioma. Em abril, lançamos o Edital Caatinga destinando R$ 16 milhões para o plantio de 500 mil árvores de espécies nativas do bioma. Estamos dando atenção à regeneração deste bioma, tão importante para nosso ecossistema”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Além de Pernambuco, a vegetação da Caatinga está presente em oito estados brasileiros: Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e Minas Gerais. Desses, apenas Pernambuco apresentou uma redução do desmatamento deste bioma.

A secretária de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha de Pernambuco, Ana Luiza Ferreira, considera que esse bom desempenho de Pernambuco no RAD 2023 é fruto do trabalho conjunto entre secretarias e da nova política pública ambiental do Estado, que valoriza o meio ambiente como vetor de desenvolvimento.

"Isso tem relação com uma nova gestão ambiental em Pernambuco. A forma da governadora [Raquel Lyra] atuar, em que existe um alinhamento e planejamento com a secretaria de meio ambiente e a Agência Estadual de Meio Ambiente CPRH. Temos uma articulação constante e um monitoramento que fazem toda a diferença. A CPRH tem uma agenda de fiscalizações que contribuiu para esse resultado tão positivo e de destaque frente aos outros estados que tem o bioma Caatinga", analisou a secretária.

Ao analisar os dados gerais com a inclusão de outras vegetações nativas, o RAD 2023 mostra que, no Nordeste, apenas em Pernambuco e Piauí os índices de supressão geral aos biomas caíram. Com o bom resultado alcançado no último ano, a secretária Ana Luiza Ferreira ressaltou que o trabalho pela sustentabilidade no Estado deve continuar seguindo um alinhamento com o desenvolvimento econômico.

"Ter uma nova política de atração de investimentos que valorize o meio ambiente que não tenha mais um atrito entre desenvolvimento e meio ambiente. Precisamos dar as mãos e é o que tem acontecido. Isso vai ser fundamental para a gente ter os resultados mantidos de forma estruturada no Estado", disse.

Ainda de acordo com os dados do RAD 2023, também houve redução de 28,7% no desmatamento da Mata Atlântica em Pernambuco. Em 2022, havia tido supressão de 335,83 mil hectares de Mata Atlântica no estado, e em 2023, esse número foi de 239,37 mil hectares.

Veja também

VIOLÊNCIA ''Ataque com veículo'' deixa dois israelenses mortos na Cisjordânia