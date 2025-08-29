A- A+

SUS Pernambuco será o 1º estado a participar do projeto piloto e-SUS Assistência Farmacêutica Estado será a referência para o país na fase inicial de implantação, conduzindo o projeto piloto do e-SUS AF em articulação com o Ministério da Saúde e o Cosems-PE

Pernambuco foi o primeiro estado do país a participar do projeto piloto que visa a implantar e operacionalizar o e-SUS Assistência Farmacêutica (AF), sistema informatizado que modernizará a gestão da Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde (SUS).



O anúncio foi feito durante o 76º Encontro de Secretarias Municipais de Saúde de Pernambuco, realizado em Gravatá, no Agreste. O estado será a referência para o país na fase inicial de implantação, conduzindo o projeto piloto do e-SUS AF em articulação com o Ministério da Saúde e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Pernambuco (Cosems-PE).

A nova ferramenta permitirá o monitoramento dos medicamentos, desde o controle de estoques e a distribuição às unidades da Farmácia do SUS, até a dispensação ao paciente. O objetivo é garantir mais agilidade, eficiência e transparência no acesso aos tratamentos. Para a população que utiliza as farmácias da rede estadual e municipal, a principal vantagem será a redução no tempo de atendimento. Como a base de dados estará integrada à Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), o processo deverá ser mais ágil, com maior organização e qualidade no acompanhamento da dispensação. Com essa inovação, o e-SUS AF permitirá que estados e municípios atualizem suas informações em tempo real, fortalecendo a tomada de decisão em áreas estratégicas como gestão, logística, cuidado farmacêutico, acesso a medicamentos e planejamento da assistência, resultando em um atendimento mais qualificado e resolutivo para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Leia também • Sepultado três dias antes, corpo é achado sentado sobre túmulo após violação em cemitério na RMR • Metrô do Recife: Linha Sul chega ao terceiro dia sem funcionar nesta sexta-feira (29) • Confira os principais eventos neste fim de semana em Pernambuco; circo, shows, cinema... e-SUS AF

O e-SUS AF substituirá o sistema Horus - Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica -, representando um marco na transformação digital da saúde e na reestruturação da Base Nacional de Dados da Assistência Farmacêutica (Bnafar), conduzida pelo Ministério da Saúde (MS). O e-SUS AF substituirá o sistema Horus - Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica -, representando um marco na transformação digital da saúde e na reestruturação da Base Nacional de Dados da Assistência Farmacêutica (Bnafar), conduzida pelo Ministério da Saúde (MS).

O sistema será interoperável com a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) e a Bnafar, fortalecendo a integração das informações em nível nacional.



De acordo com o diretor geral de Assistência Farmacêutica da SES-PE, Jean Batista de Sá, a transição está sendo cuidadosamente planejada.

“Estamos em fase de diagnóstico e testes, em alinhamento direto com o Ministério da Saúde e o Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems-PE). A mudança está sendo conduzida de forma organizada e colaborativa, com oficinas técnicas, treinamentos e suporte de infraestrutura local, para que a implantação ocorra de maneira segura e eficiente”, declarou Batista.

Com informações da assessoria.

Veja também