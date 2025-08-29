SUS
Pernambuco será o 1º estado a participar do projeto piloto e-SUS Assistência Farmacêutica
Estado será a referência para o país na fase inicial de implantação, conduzindo o projeto piloto do e-SUS AF em articulação com o Ministério da Saúde e o Cosems-PE
Pernambuco será o 1º estado do Brasil a participar do projeto piloto e-SUS Assistência Farmacêu - Foto: Divulgação/SES-PE
Pernambuco foi o primeiro estado do país a participar do projeto piloto que visa a implantar e operacionalizar o e-SUS Assistência Farmacêutica (AF), sistema informatizado que modernizará a gestão da Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde (SUS).
O anúncio foi feito durante o 76º Encontro de Secretarias Municipais de Saúde de Pernambuco, realizado em Gravatá, no Agreste. O estado será a referência para o país na fase inicial de implantação, conduzindo o projeto piloto do e-SUS AF em articulação com o Ministério da Saúde e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Pernambuco (Cosems-PE).
A nova ferramenta permitirá o monitoramento dos medicamentos, desde o controle de estoques e a distribuição às unidades da Farmácia do SUS, até a dispensação ao paciente. O objetivo é garantir mais agilidade, eficiência e transparência no acesso aos tratamentos.
O e-SUS AF substituirá o sistema Horus - Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica -, representando um marco na transformação digital da saúde e na reestruturação da Base Nacional de Dados da Assistência Farmacêutica (Bnafar), conduzida pelo Ministério da Saúde (MS).
Para a população que utiliza as farmácias da rede estadual e municipal, a principal vantagem será a redução no tempo de atendimento. Como a base de dados estará integrada à Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), o processo deverá ser mais ágil, com maior organização e qualidade no acompanhamento da dispensação.
Com essa inovação, o e-SUS AF permitirá que estados e municípios atualizem suas informações em tempo real, fortalecendo a tomada de decisão em áreas estratégicas como gestão, logística, cuidado farmacêutico, acesso a medicamentos e planejamento da assistência, resultando em um atendimento mais qualificado e resolutivo para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).
e-SUS AF
O sistema será interoperável com a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) e a Bnafar, fortalecendo a integração das informações em nível nacional.
De acordo com o diretor geral de Assistência Farmacêutica da SES-PE, Jean Batista de Sá, a transição está sendo cuidadosamente planejada.
“Estamos em fase de diagnóstico e testes, em alinhamento direto com o Ministério da Saúde e o Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems-PE). A mudança está sendo conduzida de forma organizada e colaborativa, com oficinas técnicas, treinamentos e suporte de infraestrutura local, para que a implantação ocorra de maneira segura e eficiente”, declarou Batista.
Com informações da assessoria.