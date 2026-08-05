Pernambuco e Recife são destaques no Ideb 2025; confira notas
Estado alcançou nota 4,7 e registrou a segunda melhor do Nordeste; capital teve 5,8, superando os 5,5 registrados em 2023 e alcançando melhor resultado da história
Pernambuco e Recife foram destaques no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025, de acordo com os resultados divulgados nesta quarta-feira (5) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e pelo Ministério da Educação (MEC). O estado manteve-se entre as três melhores redes públicas de ensino médio do Brasil, alcançando nota 4,7, ao lado do Rio Grande do Sul e acima da média nacional, que é de 4,3. Já a capital avançou nas duas etapas avaliadas do Ensino Fundamental e registrou, nos Anos Iniciais, o maior índice de toda a sua série histórica.
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Dados
Além do destaque no ensino médio, Pernambuco apresentou evolução em todas as etapas da educação básica. Nos anos iniciais do ensino fundamental da rede pública, o Ideb passou de 5,3, em 2023, para 5,8 em 2025, um avanço de 0,5 ponto. Já nos anos finais do ensino fundamental, a nota evoluiu de 4,7 para 4,9.
No caso do Recife, nos Anos Iniciais (1º ao 5º ano), a rede municipal alcançou nota 5,8, superando os 5,5 registrados em 2023. O crescimento de 0,3 ponto, equivalente a 5,5%, representa o melhor desempenho da história do Recife no Ideb. Nos Anos Finais (6º ao 9º ano), a capital passou de 4,8 para 4,9, crescimento de 2,1% em relação à edição anterior do indicador.
"Pernambuco está no caminho certo. Temos fortalecido uma política de valorização dos profissionais da educação, investindo na melhoria da infraestrutura das escolas, ampliando a formação continuada e realizando a nomeação de novos servidores. Entendemos que a educação é construída diariamente por quem está no chão da escola. Sabemos que podemos conquistar muito mais e por isso seguimos trabalhando para alcançar índices ainda maiores e garantir que cada vez mais jovens tenham acesso a uma educação pública de excelência", destacou o secretário de Educação do estado, Gilson Monteiro.
"Os resultados representam um marco para a educação do Recife. Avançamos nas duas etapas do Ensino Fundamental e alcançamos, nos Anos Iniciais, o maior índice da nossa história. Estar entre as capitais com melhor desempenho do Nordeste mostra que o investimento contínuo em educação, aliado ao compromisso de professores, gestores, estudantes e famílias, têm produzido resultados concretos. Esses números representam milhares de crianças e adolescentes aprendendo mais e tendo acesso a uma educação pública cada vez mais forte, inovadora e transformadora", afirmou a secretária de Educação do Recife, Cecília Cruz.
O Ideb é calculado com base nas taxas de aprovação dos estudantes, obtidas por meio do Censo Escolar, e no desempenho dos alunos nas avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2025.