Pernambuco recebe ação de conscientização sobre o EJA nesta terça-feira (18)

A- A+

Com o objetivo de mobilizar os gestores, educadores, estudantes e a sociedade civil de sobre a importância da educação de jovens e adultos (EJA), Pernambuco recebe, nesta terça-feira (18), o Dia D: Mobiliza EJA.

A ação vai acontecer simultaneamente em todas as 16 Gerências Regionais de Ensino da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE), sendo um marco para a mobilização, conscientização e a expansão da oferta da educação para quem está fora da escola.

A iniciativa vai abranger todos os 184 municípios e contará com a distribuição de folders explicativos para os jovens, adultos e idosos que ainda não concluíram o ensino fundamental ou médio.

Na Região Metropolitana do Recife, equipes da SEE realizarão ações de sensibilização e distribuição de folders nos Terminais Integrados da Macaxeira, do Barro, Caxangá e Camaragibe, das 8h30 às 10h30 e das 13h30 às 15h30. À noite, a mobilização acontecerá nos terminais da PE-15 e Pelópidas Silveira, às 18h30.

No interior, a GRE Mata Centro, em Vitória de Santo Antão, realiza caminhada com saída da gerência regional até a Praça Duque de Caxias, às 9h. Nas escolas dos municípios jurisdicionados, o Dia D: Mobiliza EJA contará com mobilizações e palestras nas unidades. Já no Sertão, na GRE Sertão do Alto Pajéu, que fica em Afogados da Ingazeira, vai distribuir panfletos nas principais praças da cidade, das 8h30 às 11h30.

“A ação tem como o objetivo o fortalecimento da EJA no sistema público de ensino, aumentando a conscientização sobre os desafios do analfabetismo no país, promovendo o direito à educação para aqueles que ainda não conseguiram completar a educação básica”, explica Jeane Lima, gerente de Políticas Educacionais de Jovens, Adultos e Idosos da Secretaria de Educação de Pernambuco.

A mobilização será realizada com base no Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos, lançado pelo Governo Federal em 2024.

O Pacto é coordenado pelo Ministério da Educação (MEC) e é uma política pública que tem como objetivos superar o analfabetismo, elevar a escolaridade e ampliar o acesso à Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O programa também visa integrar a educação profissional à EJA, ampliando as oportunidades de qualificação para esse público. Em Pernambuco, os 184 municípios aderiram ao Pacto.

Programação do Dia D: Mobiliza EJA na Região Metropolitana do Recife:

Terminal Integrado da Macaxeira: 8h30 às 10h30 e das 13h30 às 15h30;

Terminal Integrado do Barro: 8h30 às 10h30 e das 13h30 às 15h30;

Terminal Integrado da Caxangá: 8h30 às 10h30 e das 13h30 às 15h30;

Terminal Integrado de Camaragibe: 8h30 às 10h30 e das 13h30 às 15h30.



Veja também