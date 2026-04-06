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CHUVAS Pernambuco: em alerta laranja nesta segunda (6), veja onde mais choveu nas últimas 24h Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) declarou "estado de atenção" para as Zonas da Mata Norte e Sul, além da Região Metropolitana do Recife (RMR)

Em alerta laranja nesta segunda-feira (6), várias cidades de Pernambuco sofreram com chuvas intensas nas últimas 24h.

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) declarou "estado de atenção" para as Zonas da Mata Norte e Sul, além da Região Metropolitana do Recife (RMR). O aviso, válido até às 22h, prevê pancadas moderadas a forte do longo do dia.

Segundo a agência, o município de Cortês, na Zona da Mata, choveu 74,22 mm nas últimas 24h, o maior acumulado do período. A cidade foi seguida por Cabo de Santo Agostinho, na RMR, onde o volume foi de 64,78 mm.

A lista segue com o município de Ribeirão, na Zona da Mata Sul (55,32 mm); Jaboatão dos Guararapes (RMRM) (52,93 mm); e São Joaquim do Monte, no Agreste (52,8 mm). No Recife, o acúmulo foi de 46,34 mm, e a cidade chegou a registrar pontos de alagamento durante o dia.

Os dados estão disponíveis no painel de monitoramento da Apac e foram acessados por volta das 8h20.

Alerta laranja

Segundo a Apac, as chuvas devem atingir essa intensidade nas regiões a partir desta segunda-feira (6).

A agência informou que a previsão é por conta de "sistema conhecido como distúrbios ondulatórios de leste, que deverá favorecer pancadas de chuva com intensidade moderada a forte". Devido o fenômeno, há possibilidade das pancadas de chuva vir acompanhadas de raios e trovões.

Orientações de segurança

Em dias de forte chuva, a tendência é de grandes transtornos para a população. Para tentar minimizar isso e prestar apoio, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) oferece algumas instruções para segurança das pessoas. Confira abaixo:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

A Defesa Civil do Recife também mantém plantão permanente 24 horas para que a população possa acionar ajuda. Os telefones de contato são 0800.0813400 e (81) 3036-4873, e a ligação é gratuita.

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