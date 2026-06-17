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Mapa Pernambuco em Mapas: nova publicação detalha a disposição da população urbana e rural do estado Mapa reúne números demográficos dos 184 municípios de Pernambuco com base em dados do IBGE

A segunda edição da plataforma Pernambuco em Mapas foi lançada pela Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (Condepe/Fidem) e reúne um conteúdo cartográfico, demográfico e comparativo de todo o estado em diferentes temáticas.

A nova publicação, que já está disponível no site da Condepe/Fidem, detalha os números da população urbana e rural com base nos domicílios de todos os 184 municípios e do Arquipélago de Fernando de Noronha.

Baseado nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o novo foco da plataforma apresenta um mapa interativo com os limites de todos os municípios pernambucanos na página inicial da ferramenta.

No canto esquerdo, o usuário conta com o auxílio de filtros e instrumentos que, em diferentes combinações, ajudam a melhor direcionar a pesquisa e a visualização dos dados.

Em poucos cliques, é possível ativar e desativar a visualização de cada uma das sedes municipais e as demarcações dos perímetros urbanos, usar a barra de busca precisa (que leva direto para o município pesquisado) e escolher os tipos de camada visual (Google Terrain, Google Hybrid e Esri Standard).

O grande destaque na nova edição é a subdivisão dos eixos da população urbana e rural, que podem ser visualizados separadamente com base nos filtros elencados pelo usuário.

No pilar da população urbana, o mapa apresenta seis categorias de acordo com a quantidade de domicílios em cada município: 0 a 5.000; 5.001 a 10.000; 10.001 a 15.000; 15.001 a 20.000; 20.001 a 30.000 e 547.461 para a população urbana e 0 a 1000; 1001 a 3000; 3001 a 5000; 5001 a 7000; 7001 a 10000; 10001 a 15000; 15001 a 34.213 e 37.314 para a população rural.

Cada divisão é representada por uma cor, sendo o tom mais escuro usado para se referir aos locais com maior quantidade de determinado tipo de domicílio.

“Ao reunir essas informações em uma plataforma interativa, o Pernambuco em Mapas possibilita explorar os dados diretamente no território, permitindo uma leitura mais visual e acessível das características demográficas do estado. A publicação reforça a importância de compreender como a população se distribui entre cidades e áreas rurais, contribuindo para análises e estudos sobre a dinâmica territorial de Pernambuco”, ressalta a geógrafa Eduarda Godoi, integrante da Diretoria de Estudos, Pesquisas e Estatística (DEPE), setor responsável pela plataforma.

Além do mapa, a página disponibiliza um texto informativo aprofundado que ajuda a elucidar a dinâmica demográfica pernambucana atual e desde a divulgação do último censo.

Para facilitar a pesquisa, também é possível baixar todo o conteúdo da ferramenta, como o mapa, informações textuais, tabelas e gráficos.

Quem deseja conferir a nova publicação, pode acessar o site da Condepe/Fidem e, na aba Estudos e Estatísticas, selecionar Estudos Territoriais.

A ferramenta faz parte de um processo de modernização dos dados e estatísticas compilados pelo órgão, que já oferecia informações acerca de eixos variados de todo o estado em materiais físicos, especialmente livros.

Com acesso livre para todos os usuários, o instrumento é essencial para a ampliação do acesso a informações geográficas, demográficas e cartográficas de Pernambuco, concretizando-se como uma fonte de pesquisa à distância para estudantes, professores, historiadores, geógrafos, gestores públicos e demais interessados.

Até aqui, já foram compilados os dados da população indígena na primeira edição, e, agora, da população urbana e rural em todo o território estadual.

População urbana e rural em Pernambuco

Segundo o Censo Demográfico de 2022, Pernambuco possui 9.058.931 habitantes, número que representa um aumento 2,98% em relação aos 8.796.448 pernambucanos divulgados pelo Censo de 2010.

O IBGE calcula os dados populacionais segundo a localização do domicílio em áreas urbanas e rurais, por isso o mapa desta edição traz dados acerca dos imóveis, não da população em si.

Os números apontam para uma população majoritariamente urbana em Pernambuco, consolidando o estado como o mais urbanizado do Nordeste, já que 83,8% dos pernambucanos residem em áreas urbanas.

No âmbito municipal, as maiores taxas de urbanização se concentram na faixa litorânea do estado, em especial da Região Metropolitana do Recife.

Camaragibe, Olinda e a capital Recife apresentam uma dinâmica extremamente concentrada: 100% dos seus habitantes vivem em regiões urbanas.

No mesmo rumo, Paulista (99,95%), Jaboatão dos Guararapes (99,28%), Itapissuma (98,58%), Toritama (98,11%), Abreu e Lima (97,80%) e Santa Cruz do Capibaribe (97,45%) também possuem uma quase unanimidade na distribuição populacional local.

Por outro lado, grande parte dos municípios do Sertão e Agreste ainda possuem uma predominância no quesito população rural. Carnaubeira da Penha (83,03%), Casinhas (82,45%), Paranatama (79,20%), Manari (76,95%) e Vertente do Lério (74,23%) contam com os maiores percentuais de população rural no estado.

Enquanto Caetés (20.058), Manari (18.286), Afrânio (12.655), Casinhas (10.691), Carnaubeira da Penha (10.162) e Santa Maria do Cambucá (10.063) possuem os maiores contingentes populacionais em área rural em valores absolutos.

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