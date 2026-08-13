Pernambuco entrega requalificação da emergência pediátrica do Hospital Geral de Areias

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Foram entregues na manhã desta quinta-feira (13) as obras de modernização e requalificação da emergência pediátrica do Hospital Geral de Areias (HGA), localizado na Zona Oeste do Recife.



Segundo o governo de Pernambuco, o investimento estrutural nas obras da emergência foi de R$ 680 mil. Ao todo, foram investidos cerca de R$ 16 milhões direcionado à infraestrutura e aquisição de novos equipamentos para o complexo hospitalar.

O HGA passa a contar com uma estrutura totalmente reformada e com uma porta de entrada exclusiva para o atendimento infantil. Historicamente, a emergência funcionava de forma compartilhada entre adultos e crianças, o que gerava dificuldades no fluxo e na dinâmica de assistência.

Entrega da emergência pediátrica do Hospital Geral de Areias | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco



A intervenção incluiu a substituição de pisos, teto, iluminação, redes elétrica e hidráulica, climatização e a instalação de uma nova rede de gases medicinais - oxigênio e ar comprimido.



De acordo com a secretária estadual de saúde, Zilda Cavalcanti, a separação dos fluxos era uma demanda antiga da comunidade hospitalar e dos profissionais.



"Garantimos uma emergência exclusiva para pediatria, iniciando a partir de agora a requalificação também da emergência de adultos. A gente faz as reformas e as requalificações com o hospital em funcionamento, realocando os pacientes para que a gente possa também garantir a manutenção da assistência", destacou a secretária.

Zilda Cavalcante, secretária estadual de Saúde. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco



Reforço na equipe e atendimento

O Hospital Geral de Areias atende sob o perfil de porta aberta, recebendo demanda espontânea não só da Região Metropolitana do Recife, mas de municípios de todo o estado.



O fluxo médio da unidade varia entre dois mil e três mil atendimentos infantis por mês.



Para absorver a demanda e dar maior celeridade aos plantões, o quadro de profissionais da pediatria ganhou reforço.



A equipe atual conta com quatro médicos plantonistas durante o dia - o que quase dobrou a capacidade de atendimento diurno - e três no período noturno.



A estrutura dispõe ainda de dois enfermeiros 24h, oito técnicos de enfermagem e suporte odontológico.

Entrega da emergência pediátrica do Hospital Geral de Areias | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco



O diretor da unidade, Marcelo Veloso, ressaltou que a reformulção do espaço foi acompanhada pelo aumento na segurança do paciente.



"Temos agora uma sala vermelha, onde a gente consegue fazer a estabilização, de forma segura, dos pacientes críticos que precisam de leito de UTI e fazer também a transferência de forma segura, quando a gente tem a necessidade de UTI, com a UTI móvel, que também foi entregue no final do ano passado", explicou.

Marcelo Veloso, diretor da unidade. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco



A mudança também foi comemorada pelos médicos da unidade. A pediatra Lucykelly Almeida, que atua no HGA há sete anos, destacou o impacto do novo ambiente.



"É uma alegria imensa ver a entrega dessa nova emergência. Um hospital que não tinha reforma seguramente há mais de 30 anos e hoje a gente pode trabalhar num ambiente estruturado e oferecer para os pacientes segurança, qualidade no atendimento e conforto também", afirmou.



Melhorias no complexo

A entrega da emergência infantil integra uma série de investimentos na unidade. Ao todo, foram acrescentados 500 novos servidores ao HGA, aquisição de respiradores, monitores e novos aparelhos de raio-X.



O setor de Odontologia também passou por reestruturação, recebendo nove cadeiras novas, compressores e área adaptada para o atendimento especializado de pessoas com necessidades especiais sob sedação.

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