Pernambuco entrega nova frota e estrutura das forças de segurança pública
Com investimento de R$ 56 milhões, a SDS-PE entregou viaturas, aeronaves e outros equipamentos aos efetivos do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil e Militar, nesta segunda-feira (20)
O Quartel do Comando Geral da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), no Derby, Centro do Recife, sediou, na manhã desta segunda-feira (20), a entrega da nova estrutura das forças de segurança pública do estado. A ação, promovida pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), recebeu um investimento de aproximadamente R$ 56 milhões.
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Com o objetivo de ampliar a capacidade de atuação dos agentes policiais, a renovação da frota contou com investimentos em novas viaturas, aeronaves, coletes balísticos, reboques de embarcações e outros equipamentos destinados às forças operativas da PMPE, da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) e do Corpo de Bombeiros (CBMPE).
- Pernambuco investe na renovação da estrutura das forças de segurança, como viaturas, aeronaves (helicópteros e aviões), coletes balísticos, reboques de embarcações e outros equipamentos para aprimorar a capacidade de operação dos agentes policiais. | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
- Pernambuco investe na renovação da estrutura das forças de segurança, como viaturas, aeronaves (helicópteros e aviões), coletes balísticos, reboques de embarcações e outros equipamentos para aprimorar a capacidade de operação dos agentes policiais. | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
- Pernambuco investe na renovação da estrutura das forças de segurança, como viaturas, aeronaves (helicópteros e aviões), coletes balísticos, reboques de embarcações e outros equipamentos para aprimorar a capacidade de operação dos agentes policiais. | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
- Pernambuco investe na renovação da estrutura das forças de segurança, como viaturas, aeronaves (helicópteros e aviões), coletes balísticos, reboques de embarcações e outros equipamentos para aprimorar a capacidade de operação dos agentes policiais. | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
- Pernambuco investe na renovação da estrutura das forças de segurança, como viaturas, aeronaves (helicópteros e aviões), coletes balísticos, reboques de embarcações e outros equipamentos para aprimorar a capacidade de operação dos agentes policiais. | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
- Pernambuco investe na renovação da estrutura das forças de segurança, como viaturas, aeronaves (helicópteros e aviões), coletes balísticos, reboques de embarcações e outros equipamentos para aprimorar a capacidade de operação dos agentes policiais. | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
- Pernambuco investe na renovação da estrutura das forças de segurança, como viaturas, aeronaves (helicópteros e aviões), coletes balísticos, reboques de embarcações e outros equipamentos para aprimorar a capacidade de operação dos agentes policiais. | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
- Pernambuco investe na renovação da estrutura das forças de segurança, como viaturas, aeronaves (helicópteros e aviões), coletes balísticos, reboques de embarcações e outros equipamentos para aprimorar a capacidade de operação dos agentes policiais. | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
- Pernambuco investe na renovação da estrutura das forças de segurança, como viaturas, aeronaves (helicópteros e aviões), coletes balísticos, reboques de embarcações e outros equipamentos para aprimorar a capacidade de operação dos agentes policiais. | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
- Pernambuco investe na renovação da estrutura das forças de segurança, como viaturas, aeronaves (helicópteros e aviões), coletes balísticos, reboques de embarcações e outros equipamentos para aprimorar a capacidade de operação dos agentes policiais. | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
- Pernambuco investe na renovação da estrutura das forças de segurança, como viaturas, aeronaves (helicópteros e aviões), coletes balísticos, reboques de embarcações e outros equipamentos para aprimorar a capacidade de operação dos agentes policiais. | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
- Pernambuco investe na renovação da estrutura das forças de segurança, como viaturas, aeronaves (helicópteros e aviões), coletes balísticos, reboques de embarcações e outros equipamentos para aprimorar a capacidade de operação dos agentes policiais. | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
- Pernambuco investe na renovação da estrutura das forças de segurança, como viaturas, aeronaves (helicópteros e aviões), coletes balísticos, reboques de embarcações e outros equipamentos para aprimorar a capacidade de operação dos agentes policiais. | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
- Pernambuco investe na renovação da estrutura das forças de segurança, como viaturas, aeronaves (helicópteros e aviões), coletes balísticos, reboques de embarcações e outros equipamentos para aprimorar a capacidade de operação dos agentes policiais. | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
- Pernambuco investe na renovação da estrutura das forças de segurança, como viaturas, aeronaves (helicópteros e aviões), coletes balísticos, reboques de embarcações e outros equipamentos para aprimorar a capacidade de operação dos agentes policiais. | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
- Pernambuco investe na renovação da estrutura das forças de segurança, como viaturas, aeronaves (helicópteros e aviões), coletes balísticos, reboques de embarcações e outros equipamentos para aprimorar a capacidade de operação dos agentes policiais. | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
- Pernambuco investe na renovação da estrutura das forças de segurança, como viaturas, aeronaves (helicópteros e aviões), coletes balísticos, reboques de embarcações e outros equipamentos para aprimorar a capacidade de operação dos agentes policiais. | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
- Pernambuco investe na renovação da estrutura das forças de segurança, como viaturas, aeronaves (helicópteros e aviões), coletes balísticos, reboques de embarcações e outros equipamentos para aprimorar a capacidade de operação dos agentes policiais. | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
- Pernambuco investe na renovação da estrutura das forças de segurança, como viaturas, aeronaves (helicópteros e aviões), coletes balísticos, reboques de embarcações e outros equipamentos para aprimorar a capacidade de operação dos agentes policiais. | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
- Pernambuco investe na renovação da estrutura das forças de segurança, como viaturas, aeronaves (helicópteros e aviões), coletes balísticos, reboques de embarcações e outros equipamentos para aprimorar a capacidade de operação dos agentes policiais. | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
- Pernambuco investe na renovação da estrutura das forças de segurança, como viaturas, aeronaves (helicópteros e aviões), coletes balísticos, reboques de embarcações e outros equipamentos para aprimorar a capacidade de operação dos agentes policiais. | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
- Pernambuco investe na renovação da estrutura das forças de segurança, como viaturas, aeronaves (helicópteros e aviões), coletes balísticos, reboques de embarcações e outros equipamentos para aprimorar a capacidade de operação dos agentes policiais. | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
- Pernambuco investe na renovação da estrutura das forças de segurança, como viaturas, aeronaves (helicópteros e aviões), coletes balísticos, reboques de embarcações e outros equipamentos para aprimorar a capacidade de operação dos agentes policiais. | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
- Pernambuco investe na renovação da estrutura das forças de segurança, como viaturas, aeronaves (helicópteros e aviões), coletes balísticos, reboques de embarcações e outros equipamentos para aprimorar a capacidade de operação dos agentes policiais. | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
- Pernambuco investe na renovação da estrutura das forças de segurança, como viaturas, aeronaves (helicópteros e aviões), coletes balísticos, reboques de embarcações e outros equipamentos para aprimorar a capacidade de operação dos agentes policiais. | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
- Pernambuco investe na renovação da estrutura das forças de segurança, como viaturas, aeronaves (helicópteros e aviões), coletes balísticos, reboques de embarcações e outros equipamentos para aprimorar a capacidade de operação dos agentes policiais. | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
- Pernambuco investe na renovação da estrutura das forças de segurança, como viaturas, aeronaves (helicópteros e aviões), coletes balísticos, reboques de embarcações e outros equipamentos para aprimorar a capacidade de operação dos agentes policiais. | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
- Pernambuco investe na renovação da estrutura das forças de segurança, como viaturas, aeronaves (helicópteros e aviões), coletes balísticos, reboques de embarcações e outros equipamentos para aprimorar a capacidade de operação dos agentes policiais. | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
Cerca de 200 agentes das três corporações estaduais estiveram presentes na solenidade, que teve como um dos destaques o sobrevoo de um dos helicópteros destinados ao Grupamento Tático Aéreo de Pernambuco (GTA), unidade subordinada à SDS-PE e responsável pelo patrulhamento aéreo, resgates e defesa civil.
"Os aviões servem para o transporte de efetivo policial, remoção de pacientes, transporte de órgãos para transplante e deslocamento de autoridades. Tudo isso é um esforço para dar as melhores condições de trabalho aos policiais e bombeiros", declarou Alessandro Carvalho, secretário da Defesa Social de Pernambuco.