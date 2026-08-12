Pernambuco entrega requalificação da UTI Adulto do Hospital Agamenon Magalhães

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A requalificação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto do Hospital Agamenon Magalhães (HAM), na Zona Norte do Recife, foi entregue pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES), na manhã desta quarta-feira (12).



Foram trocados o forro e o piso do espaço, que é voltado para os pacientes da clínica médica da UTI, além da instalação de novos ares-condicionados e camas elétricas.



A rede de gases também foi revisada e individualizada para cada leito e a iluminação foi renovada para ser mais confortável para quem precisa.

"A iluminação é muito importante, especialmente em UTI, para que a gente possa ver os pequenos sinais que os pacientes possam apresentar com mais brevidade. A iluminação também foi toda trocada e hoje a gente tem uma iluminação com uma claridade muito maior", explicou Zilda Cavalcanti, secretária de saúde de Pernambuco.

Zilda Cavalcanti, secretária de saúde de Pernambuco. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Na UTI, também foi requalificada o conforto e o repouso dos profissionais de saúde, assim como a inauguração de uma farmácia satélite que existe para a dispensação de certos medicamentos.



"[Isso é] para que a gente possa ter segurança em áreas que, por exemplo, antes muitas vezes tinham mofo e que não permitiam uma limpeza, o que é precisa ser cuidado dentro de um hospital".

Unidade de Terapia Intensivo Adulto do Hospital Agamenon Magalhães (HAM) foi requalificada. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Para Assunção Maria, plantonista da UTI Geral do Hospital Agamenon Magalhães, a requalificação representa uma melhoria na assistência dos profissionais de saúde da instituição para quem está internado.

"Eu estou sentindo muito orgulho de fazer parte dessa história, porque assim a UTI ela é um lugar de desafios e com essa estrutura nova que a gente está recebendo, eu tenho certeza que vai melhorar a assistência para os nossos pacientes, que é a nossa maior intenção como intensivista", disse a enfermeira.

Requalificação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto do Hospital Agamenon Magalhães (HAM), em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, foi entregue na manhã desta quarta-feira (12). | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Mais reformas

Com um investimento total de R$ 100 milhões, a Hospital Agamenon Magalhães está passando ainda por outras reformas e deve inaugurar em breve a nova emergência cardiológica e a enfermaria de clínica médica.



Segundo a gestora da pasta, a realização de requalificações da emergência da maternidade e a emergência obstétrica da instituição também estão previstas no orçamento.



"A gente fala de requalificação, a gente não fala somente de pintura de parede, a gente tá falando aqui de troca de forro, troca de piso, piso que anteriormente era cheio de buracos e não permitia que fosse limpo de forma adequada, como tem que ser em hospital. Toda requalificação é para que a gente possa garantir não somente uma melhora e uma segurança na assistência aos pacientes, mas também trazer dignidade para os profissionais de saúde", afirmou.



Outras obras estão sendo realizadas no HAM, como a reforma da fachada, do telhado e a troca de esquadrias. Até o momento, também foram inauguradas a nova máquina de hemodinâmica e a enfermaria do puerpério.

"Tem uma série de outras obras aqui, inclusive na fachada e no telhado, com a troca de todas as esquadrias do hospital e a troca do telhado também para garantir segurança com relação a infiltração no período de chuvas que a gente evite que fique úmido o hospital e possa propiciar o aparecimento de mofo de algum outro microrganismo", citou Zilda Cavalcanti.



Queda de telhado

Uma queixa de que uma parte de um telhado da Emergência Cardiológica do HAM teria caído na última segunda-feira (10) circulou nas redes sociais, mas foi negada pela diretoria da instituição.



Sobre o assunto, Zilda Cavalcanti explicou que o telhado vem passando por requalificações e está sendo trocado durante a reforma do hospital.



"Quando chove, a gente tem problemas com infiltração por causa do telhado que tá inadequado e essa infiltração gera questão de umidade dentro do hospital e mofo, além de goteiras e tudo mais. Então, a gente precisa trocar os telhados. Esse hospital tem mais de 70 anos e precisa de uma grande requalificação do telhado".



Segundo a secretária, o que aconteceu foi uma questão pontual após o deslocamento de telhas do material Brasilit. Ela afirma que nenhum paciente estava embaixo da área em que a reforma está sendo feita.

"Estava sendo feito um trabalho, como está sendo feito em várias áreas, no telhado que não era naquela área, porque a gente não faz requalificação em telhado quando tem paciente embaixo, a gente precisa retirar os pacientes. Era numa área próxima, mas como eram telhas Brasilite, que eram aquelas telhas largas, o pessoal mexeu numa área próxima e a telha correu. Ela empurrou uma à outra e deslocou a telha naquela área da emergência cardiológica", explicou.



No momento, resíduos do telhado caíram em cima de alguns pacientes que estavam embaixo, mas foram limpos rapidamente e não representaram nenhum tipo de risco para as pessoas.



Cuidar de quem cuida

Antes, a Secretaria de Saúde entregou a Casa dos Residentes do Hospital Ulysses Pernambucano, na Tamarineira, também na Zona Norte do Recife, que teve um investimento de R$ 11 milhões.



A solenidade ocorreu durante o café da manhã e apresentou um novo espaço requalificado destinado ao apoio dos profissionais em formação na instituição.



Na visão de Zilda Cavalcanti, a iniciativa busca cuidar de quem cuida, com a renovação de equipamentos como geladeira, micro-ondas, fogão, cama e ar-condicionado nos quartos.



Além disso, a obra teve a reforma nos banheiros e a troca de telhado do local, mantendo a estrutura original da casa preservada por se tratar de um imóvel tombado.

"Tudo para que os residentes possam ter um espaço onde eles possam estudar, descansar, se alimentar, sabendo que existe uma pressão muito grande na assistência à saúde mental e que é necessário esse cuidado", disse a secretária.

Após a entrega da fachada do Ulysses Pernambucano que ocorreu em, está prevista a inauguração da requalificação da enfermaria feminina e de uma nova área de emergência.



"Foi construída já uma área onde hoje está funcionando a emergência provisoriamente, que no futuro será destinada a atendimento ambulatorial, e já está em construção a emergência nova dentro da norma como tem que ser, inclusive de acordo com a necessidade dos profissionais de saúde estabelecerem no melhor qualidade de assistência", completou Zilda Cavalcanti.

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