Ajuda Pernambuco envia efetivo e equipamentos, nesta sexta-feira (10), para operação no Rio Grande do Sul CBMPE realiza sua maior mobilização de pessoal e equipamentos para apoiar outra região do país nesta sexta-feira (10)

Nesta sexta-feira (10), 21 militares do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e quatro agentes da Defesa Civil iniciarão o deslocamento, por terra, em direção ao Rio Grande do Sul. O objetivo é se unir no resgate das vítimas decorrentes da calamidade instalada pelas fortes chuvas.

Os bombeiros militares e os agentes da Defesa Civil de Pernambuco compõem uma equipe especializada em resposta a desastres, como, por exemplo, o atendimento a ocorrências de enchentes, inundações e deslizamentos de barreiras, uma especialidade do CBMPE.

A missão contará também com dois binômios (cães de busca e seus respectivos condutores) e será feita em sete viaturas de salvamento equipadas com materiais específicos para resgate de vítimas ilhadas e três botes infláveis para salvamento com motores de popa.

A corporação ressaltou que os militares do CBMPE enviados ao Rio Grande do Sul têm sua origem, predominantemente, no Sertão do Estado, provenientes de municípios como Petrolina, Salgueiro e Serra Talhada.

Desse modo, o governo estadual visa manter uma estrutura de pronta-resposta a desastres na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste do Estado, áreas que podem enfrentar chuvas nos próximos meses.



