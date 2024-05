A- A+

chuvas no RS Pernambuco envia, nesta sexta (10), a primeira equipe de suporte para resgates no Rio Grande do Sul 21 militares do CBMPE e quatro agentes da Defesa Civil, com experiência em desastres naturais, seguiram para o estado gaúcho na maior mobilização de apoio à outro estado da história do comando

Na manhã desta terça-feira (10), o Governo de Pernambuco enviou a primeira equipe de suporte para ajudar no resgate das vítimas da catástrofe ocasionada pelas fortes chuvas, no Rio Grande do Sul.

Vinte e um militares do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e quatro agentes da Secretaria Executiva de Defesa Civil iniciarão o deslocamento, por terra, em direção ao estado, que sofre desde o dia 27 de abril, com inundações de até 15, 13 metros; provenientes do alto volume de chuvas na região.

Pernambuco envia, nesta sexta (10), a primeira equipe de suporte para resgates no Rio Grande do Sul. Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Essa é a maior mobilização do CBMPE, entre pessoal e equipamentos, para apoiar outro estado do país; afetado por uma catástrofe naturais.

Os Bombeiros Militares e os agentes da Defesa Civil de Pernambuco, que seguem em direção ao Rio Grande do Sul, compõem uma equipe especializada no suporte em ocasiões de desastres naturais, como, por exemplo, o atendimento às ocorrências de enchentes, inundações e deslizamentos de barreiras.

A missão conta, também, com dois binômios (equipe composta por cães de busca e seus respectivos condutores), que atuam em conjunto para o salvamento de desaparecidos.

Os Labradores enviados, o casal Hulk e Ayla, tem experiência em resgates de vivos e mortos em deslizamentos causados pela água. A cadela Ayla, inclusive, esteve no Rio Grande do Sul, no desastre do ano passado.

A operação de deslocamento será feita em sete viaturas de salvamento, equipadas com materiais específicos para resgate de vítimas ilhadas e 3 botes infláveis para salvamento com motores de popa.

A equipe de militares do CBMPE enviada nessa missão têm é composta, predominantemente, por agentes do Sertão do Estado; de municípios como Petrolina, Salgueiro e Serra Talhada.

O objetivo da seleção dos agentes é manter uma estrutura de pronta-resposta a desastres na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste do Estado; áreas que podem enfrentar chuvas nos próximos meses.

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Netanyahu desafia Biden e ameaça atacar Rafah sem apoio dos EUA