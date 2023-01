A- A+

Atos antidemocráticos Pernambuco envia policiais militares para apoiar reforço na segurança do DF Voo decolou por volta das 20h, na Base Aérea da Aeronáutica

Policiais militares de Pernambuco embarcaram, na noite de segunda-feira (9), em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) em direção à Brasília, onde irão mobilizados para apoiar a intervenção no Distrito Federal após os atos terroristas do último domingo (8).

Ao todo, 50 agentes do Estado "auxiliarão as forças de segurança federais, estaduais e municipais integradas nos esforços para garantia da ordem e da paz social na capital do País".

O voo decolou por volta das 20h, na Base Aérea da Aeronáutica, no bairro do Ibura, Recife.

Ao longo da segunda-feira, os policiais passaram por reuniões de nivelamento e planejamento operacional no Comando Geral da PMPE, no Quartel do Derby.

De acordo com a Secretaria de Defesa Social, os policiais são capacitados para o tipo de ação que irão desempenhar de policiamento preventivo e controle de distúrbios. A maioria, inclusive, possui curso da Força Nacional.

Outros estados, como Pará, Bahia e Piauí também enviam policiais para reforçar a segurança pública do DF, que está sob intervenção federal.

