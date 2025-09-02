Ter, 02 de Setembro

PROJETO

Pernambuco anuncia requalificação do Espaço Ciência e do Parque Memorial Arcoverde

Com aporte de R$ 33 milhões, os dois investimentos representam um dos maiores pacotes recentes da gestão estadual em ciência, cultura e lazer

A reforma do Espaço Ciência vai abranger 4.551 m² de área construída em um terreno de 113 mil m² - Foto: Divulgação

Considerado um dos maiores museus a céu aberto da América Latina, o Espaço Ciência, criado há três décadas, será requalificado. O museu interativo, localizado entre as cidades de Olinda e Recife, receberá R$ 8,4 milhões em obras. O anúncio foi feito nessa segunda-feira (1º) pelo governo de Pernambuco. 
 

Além do museu, também foi autorizada a licitação para requalificação do Parque Memorial Arcoverde, em Olinda, com orçamento estimado em R$ 24,7 milhões.
 
Projeto requalificação do Espaço Ciência Projeto contempla acessibilidade, novos espaços educativos, gradil e iluminação


As requalificações fazem parte do pacote de investimentos divulgado pelo governo do estado. A soma de investimentos nos dois equipamentos culturais e de lazer da Região Metropolitana do Recife totaliza mais de R$ 33 milhões.

Com prazo de execução estimado em oito meses, a reforma do Espaço Ciência vai abranger 4.551 m² de área construída em um terreno de 113 mil m². 

O projeto contempla acessibilidade, novos espaços educativos, banheiros adaptados, áreas de apoio, requalificação administrativa e reforço na segurança com câmeras, gradil e iluminação. 

Segundo a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricélia Montenegro, a obra permitirá ampliar a capacidade do museu de “formar gerações e democratizar o acesso ao conhecimento científico”.

Parque Memorial Arcoverde
Projetado originalmente nos anos 1980 como um espaço de lazer integrado à paisagem urbana de Olinda, o Parque Memorial Arcoverde terá sua requalificação orçada em R$ 24,7 milhões. 

O projeto prevê revitalização estrutural, paisagismo e novas áreas de convivência. Combinados, os dois investimentos representam um dos maiores pacotes recentes da gestão estadual em ciência, cultura e lazer. 

“Estamos resgatando a importância histórica desses espaços e devolvendo à população ambientes modernos, interativos e preparados para receber estudantes, famílias e turistas”, afirmou Rodrigo Ribeiro, secretário de Projetos Estratégicos.

