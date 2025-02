A- A+

recife Pernambuco Export: ministro Silvio Costa Filho debate desafios do sistema logístico em evento Ação acontece na Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, no bairro de Santo Amaro, Centro do Recife

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, participa do evento Pernambuco Export, nesta quinta-feira (20), às 16h. O objetivo é discutir desafios e inovações do sistema logístico com autoridades nacionais e regionais.

O evento acontece na Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, no bairro de Santo Amaro, Centro do Recife.

A programação inclui ainda visitas técnicas ao Complexo Portuário Industrial de Suape, ao Porto Digital e ao Porto do Recife. Além de autoridades, participam ainda empresários e profissionais do setor de transportes e infraestrutura.

Serviço

O quê: Pernambuco Export

Quando: Quinta-feira (20), às 16h

Local: Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco – Avenida Cruz Cabugá, 767, Santo Amaro, Recife

Horário: 16h

Veja também