Meio Ambiente Pernambuco fará ordenamento costeiro e marinho no Litoral Sul devido ao aumento de turismo Estuário do Rio Formoso, que comporta os municípios de Sirinhaém, Rio Formoso e Tamandaré contará com um plano de zoneamento

O estuário do Rio Formoso, no Litoral Sul de Pernambuco, contará com um ordenamento costeiro e marinho por causa do aumento do turismo no local. A popularidade da praia dos Carneiros, por exemplo, estaria pondo em risco o equilíbrio da área sensível do estuário, que abrange os municípios de Sirinhaém, Rio Formoso e Tamandaré.

Vista aérea do Estuário do Rio Formoso

Compreende-se como estuário a área de transição entre o rio e o mar formada pela mistura entre a água doce dos rios e as águas oceânicas. Nesse ambiente, estão presentes manguezais, várzeas fluviais alagadas, terraços marinhos e praias. Mudanças de temperatura, salinidade e até percentual de oxigênio nessas águas podem ser fatais para o ecossistema formado pelo estuário.

O plano de Zoneamento Ambiental e Territorial das Atividades Náuticas na região do estuário do Rio Formoso (Zatan), elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha de Pernambuco (Semas-PE), em parceria com a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), busca proteger esse ambiente.

Por meio do Zatan, o governo fará o ordenamento das atividades náuticas e socioeconômicas que cercam o estuário do Rio Formoso, como turismo, atividade de pesca e pesquisa. Além disso, o plano estabelece uma definição de espaços para a área de lazer: pontos específicos para banhistas, pontos para mergulhos, para banhos de argila, para aluguéis de brinquedos náuticos e a lotação máxima de embarcações.

Outros tipos de limitações do zoneamento são: ponto fixo de comércio na faixa de praia, construção e ampliação de marina, clubes, garagem náutica e outras atividades, a depender de local específico.

Já foram implementadas, como parte do Zatan, placas sinalizadoras na praia dos Carneiros, em Tamandaré.

Zonas de Atuação

O projeto abraça uma área de 58,3 km² de terra, mar e estuário, sendo a maior porção de água. Isso representa um território maior que o município de Olinda. Na linha costeira, o trecho fica entre a praia da Gamela (Sirinhaém) e a praia de Tamandaré (Tamandaré).

O ordenamento é dividido em três grandes zonas que apresentam regramentos diferentes. São elas: Zona Marinha, Zona de Ambiente Praial e Zona Estuarina. Confira como será o ordenamento para essas áreas:



Zona Marítima

Restrições e permissões para essa área visam à proteção do complexo recifal existente próximo à costa e da porção de mar no seu entorno.

Atividades permitidas:

Pesca com rede, tarrafa e anzol, fundeio de embarcações e prática de esportes náuticos. Visitação turística e recreativa nas piscinas naturais. Mergulho livre. Circulação de embarcações de pesca durante a semana, de recreação e turismo durante o fim de semana.

Zona de Ambiente Praial

Contempla seis praias da região: Tamandaré, Carneiros, Argila, Guadalupe e A Ver o Mar.

Atividades permitidas:

Praia do Aver o Mar - pesca de anzol, banhos, grande quantidade de bares, estacionamento de barcos no pós-praia, chegada e saída de embarcações de passeios turísticos e pesca.

Praia de Guadalupe - pesca de anzol, frequência elevada de banhistas na baixa-mar no verão e feriado.

Praias de Tamandaré - banhistas, Projeto Praia Sem Barreiras, esportes náuticos, acessos a marinas, bares e quiosques em estruturas improvisadas, chegada e saída das embarcações de passeios turísticos, de pesca e de pesquisas.

Praia dos Carneiros - Banhos, esportes náuticos, chegada e saída de embarcações de passeios turísticos, restaurantes que vendem os passeios náuticos e coleta de mariscos.

Praia da Argila - Banhos, chegada e saída de embarcações de passeios turísticos e de transporte dos comerciantes, barracas de comidas, bebidas e cosméticos à base de argila.

Zona Estuarina

Santuário do Mero (compreende a região dos rios Ariquindá, Porto Alegre, Lemenho, Pedras, Passos, além do Rio Formoso e sua foz).

Atividades permitidas:

Fluxo de embarcações de pesca, turismo, pesquisa e transporte de passageiros, coletas de mariscos e siris, pesca de camboa, tarrafa e linha de mão.

