Região Metropolitana do Recife Pernambuco fará simulação de resposta a desastres nesta quarta (21), no Recife e em Camaragibe Simulação ocorrerá a partir das 6h, no bairro dos Estados, em Camaragibe, e no Centro Integrado de Comando e Controle do Estado, no Recife

Um simulado de resposta a desastres com foco na atuação das forças operacionais de monitoramento, resgate e segurança será realizado pelo Governo de Pernambuco nesta quarta-feira (21).



A simulação, que ocorrerá a partir das 6h, no bairro dos Estados, em Camaragibe, na Região Metropolitana, e no Centro Integrado de Comando e Controle do Estado, no Recife, será realizada pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil do estado.



O objetivo é avaliar a eficácia das equipes de resposta, a execução do plano de contingência, o funcionamento do sistema de alerta e a evacuação de comunidades em áreas de risco.



Em Camaragibe, haverá a simulação de deslizamento de barreira, evacuação da área de risco e socorro de vítimas, com ações de pronta resposta dos órgãos envolvidos. Já no Centro Integrado de Comando e Controle do Estado, no Recife, será instalada a "Sala de Situação", que vai monitorar 10 cenários de desastres. Na ocasião, os órgãos terão que simular o que fariam em cada situação apresentada.

"É um momento importante para que as forças operacionais do estado de Pernambuco, juntamente com as coordenadorias de Defesa Civil, façam a implementação dos planos táticos operacionais de resposta e coordenação de ajuda humanitária e proteção às famílias afetadas por desastres naturais”, destacou o secretário executivo de Proteção e Defesa Civil, coronel BM Clóvis Ramalho.

A ação é coordenada pela Secretaria de Defesa Social (SDS), através da Secretaria de Proteção e Defesa Civil do Estado, e conta com o apoio dos seguintes órgãos: Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca (SDA), Secretaria Estadual de Saúde (SES), Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento (SRHS), Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS) e Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac).



Também apoiam a ação o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), Grupamento Tático Aéreo (GTA), Gerência Geral de Polícia Científica (GGPOC), Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), Centro Integrado de Operações de Defesa Social (CIODS), 7ª Divisão do Exército (7ª DE), Capitania dos Portos (CPPE), II Comando Aéreo Regional (II Comar), Neoenergia Pernambuco, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil.

Serviço:

Simulado de resposta a desastres

Quando: 21 de maio, às 6h.

Local: Bairro dos Estados, no Campo do Grêmio, em Camaragibe, e no Centro Integrado de Comando e Controle do Estado, no Recife.

