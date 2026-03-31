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piso nacional do magistério Pernambuco garante reajuste salarial de 5,4% para professores e profissionais da educação O projeto de lei também contempla a fixação do valor de referência para contratações temporárias de professores e a revisão da Gratificação de Função Técnico-Pedagógica

O aumento salarial para professores e profissionais da educação será de 5,4% em Pernambuco. A proposta, que foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa do estado (Alepe), será sancionada pela governadora Raquel Lyra.

Atualmente, Pernambuco conta com mais de 30 mil professores na rede estadual.

Ao sancionar o Projeto de Lei Complementar, o estado passa a ficar em conformidade com o piso nacional do magistério estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC) para 2026.

Também serão beneficiados pelo reajuste os cargos de analista em gestão educacional, assistente administrativo educacional e auxiliar de serviços administrativos educacionais, assegurando valorização para diferentes funções essenciais ao funcionamento da rede.

"Com a promulgação desta lei, reafirmamos o compromisso do nosso governo com a valorização dos profissionais da educação. A aprovação realizada por unanimidade pela Assembleia Legislativa de Pernambuco demonstra que, com diálogo e responsabilidade, conseguimos construir políticas que fortalecem a carreira, garantem segurança jurídica e asseguram melhores condições de trabalho para os servidores. Seguimos firmes na missão de transformar a educaç ão pública do nosso Estado investindo em quem faz a diferença na vida dos nossos estudantes", ressaltou a governadora Raquel Lyra.

Além do aumento do piso, a proposta contempla, ainda, a fixação do valor de referência para contratações temporárias de professores, a revisão da Gratificação de Função Técnico-Pedagógica e outras ações estruturantes para os profissionais da educação em Pernambuco.

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