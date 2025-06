A- A+

Religiosidade Pernambuco: Festa do Sagrado Coração de Jesus abre festividades juninas em Camaragibe As celebrações para o padroeiro de Camaragibe se iniciam na noite desta sexta-feira (6) com missas, novenas e procissões

As celebrações para homenagear o Sagrado Coração de Jesus, padroeiro da cidade de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, começam nesta sexta-feira (6). As comemorações terão 10 dias de duração e se estendem até 15 de junho.

Para o prefeito do município, Diego Cabral, o aumento da festa aconteceu depois de um diálogo com o padre da cidade. "Nós conversamos com o Padre e também é um desejo dos fiéis, que a Festa do Padroeiro tenha mais visibilidade. Por isso, a comemoração vai abrir oficialmente o nosso Ciclo Junino."

“Vamos unir as celebrações da igreja com as apresentações dos nossos artistas tradicionais, das quadrilhas juninas, num momento que reúna todas as famílias de Camaragibe”, completou o prefeito.

A programação religiosa será composta por novena, missa e procissões. As noites ainda contarão com quermesse e apresentações culturais com quadrilhas juninas e trios de Forró Pé de Serra.

No palco, a cantora Irah Caldeira fará uma apresentação na terça-feira (10), no dia oficial do Padroeiro. Outros nomes como o DJ católico Roony Moura, o projeto “Ellas Camará”, composto só por mulheres de Camaragibe, D'Johnson's e Hugo Álvares também participarão dos momentos.

A prefeitura, através da Fundação de Cultura, montará uma estrutura em frente a igreja onde acontecerão as apresentações.

“Sempre buscamos trazer elementos da nossa cultura e tradição. A Vila da Fábrica tem uma história que é inspiradora. Foi a primeira vila operária da América Latina e tem uma forte religiosidade. Ao pensarmos na programação, feita em conjunto com a paróquia, estamos querendo reforçar a importância desses elementos, principalmente para os jovens”, destaca a presidente da Fundação de Cultura de Camaragibe, Rosa Santana.

Confira a programação até o dia 10 de junho:

Sexta-feira (06)

18h30 - Procissão da Bandeira do Sagrado Coração de Jesus saindo da rua João Costa, 81 - Aldeia de Baixo, Camaragibe - PE

Novena e recitação de Coros

19h30 - Missa celebrada pelo Pe Pedro Silva de Moura

20h00 - Quadrilha Zabumba

21h30 - Trio Pé de Serra

Sábado (07)

18h15 - Novena e recitação de Coros

19h00 - Missa celebrada por Dom Luiz Gonzaga Silva Pompeo

20h00 - Quadrilha Mistura da Cor

21h30 - Trio Pé de Serra

Domingo (08)

18h15 - Novena e recitação de Coros

19h00 - Missa celebrada por Dom Antônio Fernando Saburido

20h00 - Quadrilha Anarriê

20h30 - Quadrilha Estrela Matuta

Segunda (09)

18h15 - Novena e recitação de Coros

19h30 - Missa celebrada por Dom Dagnaldo Alexandre de Oliveira

20h00 - Quadrilha Junina Xodó

21h00 - DJ Rooney Moura

Terça - (10) - Dia do Padroeiro

18h45 - Novena e recitação de Coros

19h30 - Missa celebrada por Dom Josivaldo José Bezerra

20h00 - Irah Caldeira

21h30 - D´Johnson´s

23h00 - Hugo Álvares



