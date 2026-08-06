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PARCERIA Pernambuco firma convênio com Comitê Paralímpico Brasileiro para fortalecer o paradesporto escolar Parceria com a Secrretaria de Educação vai ampliar a formação de professores e a iniciação esportiva para estudantes com deficiência no Recife e em Petrolina

A Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) firmou um convênio estratégico com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) com o objetivo de fortalecer as políticas públicas de inclusão, esporte educacional e desenvolvimento do paradesporto escolar no estado.

A cooperação será desenvolvida no Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, no Recife, e no Complexo Esportivo, Educacional e Cidadão de Petrolina, ampliando as ações de iniciação esportiva para estudantes com deficiência.

A parceria prevê a realização de cursos de capacitação técnica para professores da rede estadual, oficinas práticas de esporte adaptado, acompanhamento técnico-pedagógico especializado, festivais paralímpicos escolares e a implantação de novas modalidades adaptadas.

Pernambuco firma convênio com Comitê Paralímpico Brasileiro para fortalecer o paradesporto escolar. Foto: Divulgação/SEE



O foco da iniciativa é incentivar a prática esportiva, identificar novos talentos e promover a autonomia e o desenvolvimento socioemocional dos alunos. O secretário de Educação de Pernambuco, Gilson Monteiro, celebrou a assinatura do acordo.

"Estudantes e professores da rede estadual terão uma nova possibilidade de serem atletas de sucesso, tanto no Santos Dumont, quanto no Complexo de Petrolina. Dessa forma a gente amplia a nossa rede de esporte e muito mais há de vir dentro desse contexto do que a gente traz para a educação, transformadora, inclusiva é necessária para todo mundo", afirmou.

Pernambuco firma convênio com Comitê Paralímpico Brasileiro para fortalecer o paradesporto escolar. Foto: Demison Costa/SEE

O secretário executivo de Esportes, Marcos Nunes, ressaltou que a cooperação vai potencializar a estrutura já existente nos centros esportivos.

"Vamos potencializar as ações realizadas no Santos Dumont e no Complexo Esportivo de Petrolina, ampliando a formação dos profissionais, às práticas inclusivas e as oportunidades para que estudantes com deficiência tenham acesso ao esporte e ao paradesporto de forma cada vez mais qualificada", destacou.

Pelo lado da entidade nacional, o diretor de Desenvolvimento Esportivo do CPB, Ramon Pereira, enfatizou o intercâmbio de conhecimento entre as instituições.

"Vamos somar esforços, compartilhando conhecimento e ampliando as oportunidades para esse público. Tenho certeza de que essa união fortalecerá o paradesporto no estado e contribuirá para a descoberta de novos talentos que representarão o Brasil com excelência", disse.

Pernambuco firma convênio com Comitê Paralímpico Brasileiro para fortalecer o paradesporto escolar. Foto: Josimar Oliveira / SEE

Os dois centros escolhidos para receber o projeto, Santos Dumont e Complexo Esportivo de Petrolina, são referências no setor.



Com mais de cinco décadas de atuação no esporte educacional, os dois equipamentos contam com estruturas modernas e acessíveis, oferecendo modalidades esportivas, atividades recreativas e programas de inclusão para os pernambucanos.

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