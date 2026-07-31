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Educação Pernambuco firma parceria com o Senac para ampliar oferta de cursos técnicos gratuitos Programa Itinerário de Formação Técnica e Profissional (IFTP) beneficiará cerca de cinco mil alunos da rede pública estadual em 63 municípios do estado

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O Governo de Pernambuco, através da Secretaria Estadual de Educação (SEE), e o Senac firmaram uma parceria para permitir acesso gratuito à educação profissional para aproximadamente cinco mil estudantes da rede estadual de ensino. O objetivo é qualificar jovens do Novo Ensino Médio em 63 municípios pernambucanos, em oferta vinculada ao Programa Itinerário de Formação Técnica e Profissional (IFTP).

“Com a iniciativa, cerca de cinco mil jovens terão a oportunidade de concluir o Ensino Médio com dupla certificação, ampliando suas possibilidades de inserção no mundo do trabalho, de continuidade dos estudos e de construção de novos projetos de vida. É uma ação que fortalece a Educação Profissional e prepara os estudantes da rede estadual para os desafios do futuro”, afirmou o secretário de Educação de Pernambuco, Gilson Monteiro.

A iniciativa oferece aos estudantes que iniciaram o Ensino Médio nas Escolas de Referências do Governo do Estado (EREMs) a possibilidade de dedicar parte de sua carga horária a um itinerário formativo voltado para cursos de habilitação técnica, conforme a disponibilidade de oferta em seu território.

Parceria

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto, explicou como será feita a parceria com o Governo de Pernambuco.

“O Senac será responsável pela execução da formação técnica, disponibilizando docentes, coordenação pedagógica, materiais didáticos, plataforma educacional, insumos para as aulas práticas e emissão dos diplomas dos concluintes", apontou.

Ao concluir os três anos do Ensino Médio, os alunos terão dupla certificação: a conclusão do ensino médio e o diploma da formação profissional. Ao todo, serão ofertadas 14 opções nas áreas de Administração, Comércio, Logística, Finanças, Recursos Humanos, Turismo, Tecnologia, Meio Ambiente, Farmácia, Nutrição e Segurança do Trabalho. As aulas serão realizadas nas Escolas de Referência do Governo do Estado (EREMs) e nas unidades do Senac Pernambuco.

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