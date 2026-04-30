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SEGURANÇA PÚBLICA Pernambuco forma mais de dois mil policiais militares e terá novos "laranjinhas" nas ruas O evento de cerimônia de formatura ocorreu na Arena de Pernambuco, nesta quinta-feira (30)

Pernambuco terá uma nova leva de “laranjinhas”. Nesta quinta-feira (30), o Governo do Estado realizou a cerimônia de formatura de novos 2.157 policiais militares, na Arena de Pernambuco.

Os policiais que vão reforçar a segurança pública do estado começaram a turma do Curso de Formação e Habilitação de Praças (CFHP), em setembro do ano passado.

A formatura na Arena de Pernambuco contou com a presença da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, representantes do setor político e segurança pública, além dos familiares dos novos policiais militares.

Formatura de 2.157 policiais militares em Pernambuco. Foto Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Formatura de 2.157 policiais militares em Pernambuco. Foto Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Formatura de 2.157 policiais militares em Pernambuco. Foto Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Formatura de 2.157 policiais militares em Pernambuco. Foto Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Formatura de 2.157 policiais militares em Pernambuco. Foto Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Formatura de 2.157 policiais militares em Pernambuco. Foto Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Formatura de 2.157 policiais militares em Pernambuco. Foto Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Formatura de 2.157 policiais militares em Pernambuco. Foto Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

De acordo com a gestora estadual, os novos soldados são reflexo do programa Juntos Pela Segurança.

“Pegamos a segurança pública desarrumada no nosso estado, mas tomamos a liderança e tivemos decisão política de fazer diferente”, iniciou Raquel Lyra.

“A segunda turma do curso de formação de praças somando mais 2.100 que serão entregues ao estado para cuidar da segurança das pessoas. Esse é um esforço que o Governo do Estado vem fazendo. Chegamos a nomeação de mais de 6.900 policiais militares, civis, bombeiros militares e policiais penais. Outros que estão em formação e, até dezembro deste ano, mais de 8.200 policiais nomeados durante a nossa gestão”, completou a governadora.

A previsão é que os novos policiais militares sejam lançados nas ruas da Região Metropolitana do Recife (RMR).

Os formados começam a ser convocados para se apresentar em seus respectivos batalhões e, a partir do dia 11 de maio, já estarão ocupando os espaços escolhidos pela inteligência da Polícia Militar de Pernambuco.

A governadora Raquel Lyra considera que os novos policiais militares estão aptos para cuidar da sociedade pernambucana.

“Eu não tenho dúvida nenhuma que estamos formando os melhores soldados da nossa história porque eles estão sendo formados pela melhor tropa que a gente. Esperem deles aquilo que a gente trabalhou para formá-los. Todos eles lutaram muito e tiveram a dedicação nestes sete meses. Foram treinados do ponto de vista tático, estratégico, operacional, mas também com formação humana para servir ao povo de Pernambuco”, pontuou.

Número 1 da formação

Um dos principais momentos da cerimônia de formatura foi a homenagem a soldado Carina Cléures, número 1 do curso de formação.

Soldado Carina Cléures, número 1 do curso de formação. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Natural de Petrolina, no Sertão do estado, a policial militar com maior nota recebeu da governadora Raquel Lyra a Medalha Tiradentes de Bronze pelo feito alcançado.

“Gratificante estar aqui com a minha família presenciando tudo isso. Foi muito ralado e suado, mas valeu a pena cada esforço e dedicação. Agradeço a Deus e todos que me apoiaram”, afirmou a soldado que deve ficar dois meses de estágio na Região Metropolitana do Recife (RMR) e depois servirá em Petrolina.

“Eu não sabia que tinha esse potencial para chegar, porém quando falaram que era uma oportunidade para voltar para casa eu tentei. Tentar é possível, pedi a Deus que me desse força e saúde para continuar tentando e foi possível. Estou aqui como a 01 do concurso”, finalizou.

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