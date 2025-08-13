A- A+

Saúde Pernambuco: Governo aumenta diagnósticos de TEA nas UPAEs Grande Recife, Palmares e Ouricuri Programa PE Acessível iniciou os atendimentos nas Unidades Pernambucanas de Atenção Especializada nesta semana

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) está ampliando o acesso ao diagnóstico especializado de Transtorno do Espectro Autista (TEA), por meio do Programa PE Acessível.

Os espaços contemplados pelo projeto foram as Unidades Pernambucanas de Atenção Especializada (UPAEs) Grande Recife, Palmares e Ouricuri.

Nesta semana, as primeiras crianças receberam atendimento nas UPAEs. Segundo a Secretaria de Saúde, pelo menos 70 já foram atendidas pelos profissionais.

Também de acordo com a SES-PE, a ação será expandida para o resto do estado durante a segunda etapa do PE Acessível.

Durante o mês de agosto, as unidades de Carpina, Caruaru e Escada ainda receberão a primeira etapa do programa.

Os pacientes são acompanhados por uma equipe multiprofissional formada por neuropediatra, psicóloga, além de assistente social, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional para um diagnóstico mais rápido e completo.

Com informações da assessoria de imprensa.

