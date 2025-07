Pernambuco: Governo lança licitação para construção de dois novos Complexos da Polícia Científica

O Governo de Pernambuco lançou, nessa terça-feira (1), licitações para empresas de engenharia especializadas na execução de obras de construção de dois Complexos da Polícia Científica (CPCs).

Os prédios ficarão nos municípios de Ouricuri e Petrolina, no Sertão do estado.

Os editais estão disponíveis para acesso a partir desta quarta-feira (2) por meio do site da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) e do Portal de Compras Públicas.

Em Petrolina, o processo terá abertura no dia 25 de julho. Já em Ouricuri, no dia 28. Ambos terão início a partir das 10h.

O Complexo da Polícia Científica é a unidade que fica responsável pela produção de provas periciais que contribui para a investigação dos crimes. A atuação abrange todo o estado de Pernambuco.

O projeto conta com zonas específicas para guarita e alojamentos (entrada de veículos), bloco central (entrada de pedestres), gerador e lixeira.



Além disso, o bloco central será composto por recepção, atendimento, consultórios, banheiros, cartório, alojamentos, arquivo, copa, Instituto de Criminalística (IC) e Instituto de Medicina Legal (IML).

Em Ouricuri, o CPC será instalado na Avenida Manoel Irineu de Araújo, no Centro do município, ocupando 740 m² em um terreno de 2.868 m², ao custo de R$ 5.456.877,11.

Em Petrolina, a unidade ocupará os mesmos 740 m², em um terreno de 2.396,56 m² localizado na Avenida Pedrinhas, no bairro Cidade Universitária, ao custo de R$ 5.328.234,20.

O prazo de execução de ambas as obras é de oito meses, contados a partir da data de emissão da ordem de serviço, e contempla mobilização, obras, entrega de toda documentação e desmobilização.

A ação, que integra o programa Juntos pela Segurança, foi celebrada pelo secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

“A construção dos Complexos da Polícia Científica em Ouricuri e em Petrolina representa um avanço histórico para a segurança pública no Sertão”, disse.

“Em Ouricuri, estamos implantando uma estrutura inédita, que vai garantir acesso local a serviços fundamentais, como a perícia criminal e médico-legal. Já em Petrolina, a construção de uma unidade moderna assegura melhores condições de trabalho para os profissionais e um atendimento mais digno à população. São ações alinhadas às metas do programa Juntos pela Segurança, que busca tornar o sistema mais eficiente, humano e acessível em todas as regiões do Estado”, completou Carvalho.