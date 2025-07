Pernambuco: hospitais estaduais iniciam instalação de sistema de videomonitoramento

A- A+

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), iniciou a implantação de um sistema de videomonitoramento nos hospitais estaduais. A ação tem como objetivo aumentar a segurança nas unidades de saúde. Com isso, todas as pessoas que entrarem nas unidades hospitalares precisarão realizar um cadastro prévio para autorização de acesso. O monitoramento das imagens será feito por uma empresa especializada e tem o investimento de R$ 15 milhões. A instalação dos equipamentos começará na segunda-feira (14), informou a SES-PE.

“É um projeto inovador que a governadora Raquel Lyra, em conjunto com a SES-PE, está implementando nos hospitais da rede para garantir maior segurança aos profissionais e aos pacientes. Toda essa lógica do videomonitoramento faz parte de um processo mais amplo de reestruturação das unidades. Não se trata apenas de reformar fisicamente os hospitais, mas de qualificar a gestão como um todo - melhorando os processos de trabalho e a governança dos hospitais. O videomonitoramento se soma à modernização da estrutura física para fortalecer a segurança e a eficiência dos serviços oferecidos à população”, explicou a secretária de Saúde, Zilda Cavalcanti, explica.

As primeiras unidades a receber o sistema serão os hospitais da Restauração, Getúlio Vargas, Barão de Lucena, Agamenon Magalhães, Otávio de Freitas e Geral de Areias, no Recife, Regional do Agreste, em Caruaru, além da sede da SES-PE, no bairro do Bongi, do anexo da SES (antiga Faculdade Nova Roma) e da sede da Boa Vista (antiga Fusam). Nesses locais, as câmeras de alta resolução serão instaladas nas entradas e em áreas estratégicas das unidades, além da instalação de catracas eletrônicas e cancelas veiculares.

Segundo a SES-PE, o sistema segue as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que estabelece normas para o uso e o tratamento de informações pessoais, incluindo imagens obtidas por sistemas de videomonitoramento. A utilização de câmeras em ambientes profissionais é permitida, desde que o objetivo seja claro e respeite à privacidade dos indivíduos. O vídeomonitoramento na rede estadual preservará setores de internação ou de realização de exames dos pacientes, garantindo a privacidade destes, de acordo com a pasta.

Ao todo, 890 câmeras serão posicionadas em pontos específicos, sem registro de imagens sensíveis, assegurando o sigilo e a privacidade exigidos pelo ambiente hospitalar, explicou a SES-PE. Os equipamentos permitirão monitoramento contínuo e gestão centralizada.

“Estão previstas tecnologias como reconhecimento facial, leitura automática de placas veiculares e câmeras com padrão de alta definição. Esses recursos vão ampliar significativamente o controle de acesso, a identificação de situações atípicas e a resposta rápida a incidentes, como furtos, invasões ou episódios de desordem”, explica o diretor de Tecnologia da SES-PE, Rodrigo Brennand.

