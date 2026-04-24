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Saúde Pernambuco: Hospital dos Servidores do Estado amplia atendimentos de Ambulatório Neurodivergente Local acolhe crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Ansiedade

O Hospital dos Servidores do Estado (HSE), na Zona Norte do Recife, ampliou o atendimento do Ambulatório Neurodivergente, que acolhe crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Ansiedade, e faz parte do Centro de Reabilitação Funcional e Cognitiva (CRFC) do HSE.

Ao todo, o aumento foi de 23,45% no primeiro trimestre de 2026, com um total de 13.252 pacientes atendidos, sendo 4.085 registrados em janeiro, 4.124 em fevereiro e 5.043 em março.

Vinculado ao Instituto de Atenção à Saúde e Bem-estar dos Servidores do Estado de Pernambuco, o HSE conta com uma equipe formada por psicólogas, neuropsicólogas, pedagoga, neuropsicopedagoga e fonoaudiólogas.

O espaço ainda conta com terapeutas ocupacionais, musicoterapeutas, assistentes terapêuticos e terapia assistida por cães Golden Retriever.

“Destacamos a otimização dos fluxos assistenciais e a ampliação das abordagens terapêuticas, o que tem contribuído para maior resolutividade e continuidade do cuidado ao público atendido”, ressalta a superintendente do CRFC Camila Matias.

Os pacientes acompanhados no ambulatório são encaminhados por pediatras ou por neurologistas.

Esse é caso de Maria Flor, que tem 6 anos e está há oito meses segue sendo assistida no HSE.

“O diagnóstico de TEA, ansiedade e TDAH foi difícil. Mas no decorrer das terapias, com as conversas com os profissionais, hoje percebo minha filha numa rápida evolução. Melhorou a concentração em sala de aula e as atividades em grupo”, afirma Emiliane Virgínia Bacelar, mãe da menina.

Já Waldenice Martins, mãe de Jefferson Miguel, de 7 anos, ressalta o trabalho dos terapeutas que atendem as crianças no ambulatório.

“Os profissionais são excelentes, eles têm amor pelo que fazem. Jefferson faz terapias há 10 meses para o TDAH e eu observo muitas diferenças no dia a dia. Ele está bem mais calmo”, revela Waldenice.

As marcações para o Ambulatório Neurodivergente do HSE, podem ser feitas através dos números 4020-2616 e 0800-284-2727, além do site www.agendasassepe.com.br.



O Hospital de Servidores do Estado está localizado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, s/n, no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife.

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