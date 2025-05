A- A+

Saúde Pernambuco: Imip promove campanha sobre uso correto de medicamentos nesta terça-feira (20) O evento é uma parceria do instituto com a Faculdade Pernambucana de Saúde e vai contar com a presença de especialistas para promover um uso mais controlado dos medicamentos

Campanha para incentivar o uso correto de medicações será realizada nesta terça-feira (20), às 7h30, na Praça da Santa, dentro do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no bairro da Boa Vista, no Centro do Recife.

A iniciativa é promovida pelo Imip em parceria com o curso de Farmácia da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) com o objetivo de informar os riscos da automedicação para a população.

Diversos serviços serão oferecidos de forma gratuita, como a aferição de pressão e de glicemia. Além disso, os participantes poderão receber orientações farmacêuticas e participar de jogos educativos para todas as idades.

Aqueles que tiverem medicamentos vencidos ou sobrando em casa também poderão levar para coleta no evento.

“O que buscamos com essas ações é levar e disseminar o conhecimento sobre o uso dos medicamentos e que àqueles que participem seja multiplicadores dessas informações corretas e seguras”, disse a doutora em Ciências Farmacêuticas e coordenadora do curso de Farmácia da Faculdade Pernambucana de Saúde, Flávia Morais.

O mês de maio ficou conhecido pela Campanha Nacional promovida pelo Conselho Federal de Farmácia para incentivar um uso mais racional das medicações no Brasil.

“Usar medicamentos de forma correta implica em se ter um diagnóstico e a melhor escolha terapêutica para o tratamento, a definição do tempo de tratamento com orientações para a administração correta, pontuou Flávia.

SERVIÇO

Data: terça, 20 de maio

Horário: 7h30

Local: Praça da Santa, no Imip (R. dos Coelhos, 300 - Boa Vista, Recife - PE, 50070-902)



