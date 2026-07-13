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INCLUSÃO E CIDADANIA Pernambuco implementa Prevupe em mais de sete unidades prisionais; saiba mais Com a ampliação do curso preparatório, o sistema prisional conta com dez unidades inseridas no programa

Neste ano, entre os meses de julho e agosto, o Programa Pré-Vestibular da Universidade de Pernambuco (Prevupe/UPE), curso comunitário gratuito voltado à preparação para vestibulares, especialmente para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), será ampliado para mais sete unidades prisionais: duas na Região Metropolitana do Recife (RMR), uma no Agreste, outra na Mata Sul e três no Sertão do estado.

A iniciativa tem como objetivo preparar pessoas privadas de liberdade (PPLs) para o ingresso em universidades públicas e, consequentemente, terem acesso ao ensino superior, promovendo oportunidades de transformação social por meio da educação.

Com a ampliação, a parceria entre a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) e a Universidade Estadual de Pernambuco (UPE) aumenta de sete para dez o número de unidades prisionais contempladas com o curso preparatório.

Atualmente, o Prevupe é oferecido no Presídio de Igarassu, no Centro de Observação e Triagem Criminológica Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, e na Penitenciária Doutor Ênio Pessoa Guerra (PDEPG), em Limoeiro.

“Aumentar o número de unidades beneficiadas com o Prevupe significa oferecer mais oportunidades para as pessoas que desejam sair do sistema prisional e seguir a vida com dignidade. Com o Prevupe elas têm acesso, por meio de aulas, aos conteúdos dos processos seletivos e, consequentemente, podem alcançar vagas no ensino superior”, destacou o gerente de Educação e Esporte da Seap, Jorge Henrique.

Com a ampliação, o programa contará com 13 turmas em funcionamento e mais de 500 vagas disponíveis. Além disso, no fim do curso, todos os participantes recebem certificados e têm direito à remição de pena.

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