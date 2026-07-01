Pernambuco inaugura 1º Ambulatório de Saúde à População LBT no Hospital da Mulher do Agreste
Com sede em Caruaru, a unidade de atendimento para mulheres lésbicas e bissexuais, homens e mulheres trans ou com vivências de variabilidade de gênero, também atende outros municípios da região
O governo de Pernambuco inaugurou, no fim de junho, mês do Orgulho LGBTQIAPN+, o 1º Ambulatório de Saúde Integral à População LBT, com sede no Hospital da Mulher do Agreste (HMA), em Caruaru, no Agreste do estado.
A nova unidade ambulatorial é destinada à assistência integral à saúde das mulheres lésbicas e bissexuais e dos homens e mulheres trans ou com vivências de variabilidade de gênero das Gerências Regionais de Saúde IV e V (IV e V Geres).
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A unidade oferece atendimento multiprofissional nas áreas de enfermagem, serviço social, psicologia, nutrição e medicina. Além da assistência clínica, o ambulatório desenvolve ações voltadas à prevenção de agravos e à promoção da saúde, com foco em uma população historicamente vulnerabilizada em razão de sua identidade de gênero e/ou orientação sexual.
“A criação desse ambulatório e a expansão do serviço especializado pelo interior do estado serve para trazer uma dignidade e levantar, na nossa região, debates não só em saúde, mas em acesso ao mercado de trabalho, resolução de conflitos familiares, entre outros”, destaca o médico responsável pelo ambulatório, o ginecologista e obstetra Lucas Fagundes, também coordenador de Ensino do HMA.
O ambulatório ainda conta com o apoio contínuo da Coordenação em Saúde LGBT da Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE), que realizou um momento essencial de treinamento no HMA, no qual participaram profissionais do ambulatório, equipes administrativas, de portaria, segurança e telefonia.
Confira na listagem abaixo os municípios das IV e V Geres que podem ser atendidos no Ambulatório de Saúde Integral à População LBT, no HMA, em Caruaru:
IV Geres — Sede: Caruaru
É uma das maiores do estado em termos de população e número de municípios integrados, cobrindo a região do Agreste Central e parte do Vale do Ipojuca. Essa divisão administrativa da Ses-PE reúne 32 municípios:
- Agrestina
- Altinho
- Barra de Guabiraba
- Belo Jardim
- Bezerros
- Bonito
- Brejo da Madre de Deus
- Cachoeirinha
- Camocim de São Félix
- Caruaru
- Cupira
- Frei Miguelinho
- Gravatá
- Ibirajuba
- Jataúba
- Jurema
- Panelas
- Pesqueira
- Poção
- Riacho das Almas
- Sairé
- Sanharó
- Santa Cruz do Capibaribe
- Santa Maria do Cambucá
- São Bento do Una
- São Caitano
- São Joaquim do Monte
- Tacaimbó
- Taquaritinga do Norte
- Toritama
- Vertentes
V Geres — Sede: Garanhuns
Corresponde a região do Agreste Meridional, região caracterizada pela forte presença de agricultura familiar e pela expressiva concentração de comunidades quilombolas e indígenas. Ao todo, essa região é formada por 21 municípios:
- Águas Belas
- Angelim
- Bom Conselho
- Brejão
- Caetés
- Calçado
- Canhotinho
- Capoeiras
- Correntes
- Garanhuns
- Iati
- Itaíba
- Jucati
- Jupi
- Lagoa do Ouro
- Lajedo
- Palmeirina
- Paranatama
- Saloá
- São João
- Terezinha