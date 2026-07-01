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INCLUSÃO E CIDADANIA Pernambuco inaugura 1º Ambulatório de Saúde à População LBT no Hospital da Mulher do Agreste Com sede em Caruaru, a unidade de atendimento para mulheres lésbicas e bissexuais, homens e mulheres trans ou com vivências de variabilidade de gênero, também atende outros municípios da região

O governo de Pernambuco inaugurou, no fim de junho, mês do Orgulho LGBTQIAPN+, o 1º Ambulatório de Saúde Integral à População LBT, com sede no Hospital da Mulher do Agreste (HMA), em Caruaru, no Agreste do estado.

A nova unidade ambulatorial é destinada à assistência integral à saúde das mulheres lésbicas e bissexuais e dos homens e mulheres trans ou com vivências de variabilidade de gênero das Gerências Regionais de Saúde IV e V (IV e V Geres).

A unidade oferece atendimento multiprofissional nas áreas de enfermagem, serviço social, psicologia, nutrição e medicina. Além da assistência clínica, o ambulatório desenvolve ações voltadas à prevenção de agravos e à promoção da saúde, com foco em uma população historicamente vulnerabilizada em razão de sua identidade de gênero e/ou orientação sexual.

“A criação desse ambulatório e a expansão do serviço especializado pelo interior do estado serve para trazer uma dignidade e levantar, na nossa região, debates não só em saúde, mas em acesso ao mercado de trabalho, resolução de conflitos familiares, entre outros”, destaca o médico responsável pelo ambulatório, o ginecologista e obstetra Lucas Fagundes, também coordenador de Ensino do HMA.

O ambulatório ainda conta com o apoio contínuo da Coordenação em Saúde LGBT da Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE), que realizou um momento essencial de treinamento no HMA, no qual participaram profissionais do ambulatório, equipes administrativas, de portaria, segurança e telefonia.

Confira na listagem abaixo os municípios das IV e V Geres que podem ser atendidos no Ambulatório de Saúde Integral à População LBT, no HMA, em Caruaru:

IV Geres — Sede: Caruaru

É uma das maiores do estado em termos de população e número de municípios integrados, cobrindo a região do Agreste Central e parte do Vale do Ipojuca. Essa divisão administrativa da Ses-PE reúne 32 municípios:

Agrestina

Altinho

Barra de Guabiraba

Belo Jardim

Bezerros

Bonito

Brejo da Madre de Deus

Cachoeirinha

Camocim de São Félix

Caruaru

Cupira

Frei Miguelinho

Gravatá

Ibirajuba

Jataúba

Jurema

Panelas

Pesqueira

Poção

Riacho das Almas

Sairé

Sanharó

Santa Cruz do Capibaribe

Santa Maria do Cambucá

São Bento do Una

São Caitano

São Joaquim do Monte

Tacaimbó

Taquaritinga do Norte

Toritama

Vertentes



V Geres — Sede: Garanhuns

Corresponde a região do Agreste Meridional, região caracterizada pela forte presença de agricultura familiar e pela expressiva concentração de comunidades quilombolas e indígenas. Ao todo, essa região é formada por 21 municípios:

Águas Belas

Angelim

Bom Conselho

Brejão

Caetés

Calçado

Canhotinho

Capoeiras

Correntes

Garanhuns

Iati

Itaíba

Jucati

Jupi

Lagoa do Ouro

Lajedo

Palmeirina

Paranatama

Saloá

São João

Terezinha

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