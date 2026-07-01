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INCLUSÃO E CIDADANIA

Pernambuco inaugura 1º Ambulatório de Saúde à População LBT no Hospital da Mulher do Agreste

Com sede em Caruaru, a unidade de atendimento para mulheres lésbicas e bissexuais, homens e mulheres trans ou com vivências de variabilidade de gênero, também atende outros municípios da região

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Localizado Avenida José Rodrigues de Jesus, no bairro de Santa Rosa, em Caruaru, o 1&ordm; Ambulatório de Saúde Integral à População LBT tem a sede no Hospital da Mulher do AgresteLocalizado Avenida José Rodrigues de Jesus, no bairro de Santa Rosa, em Caruaru, o 1º Ambulatório de Saúde Integral à População LBT tem a sede no Hospital da Mulher do Agreste - Foto: HMA / Divulgação

O governo de Pernambuco inaugurou, no fim de junho, mês do Orgulho LGBTQIAPN+, o 1º Ambulatório de Saúde Integral à População LBT, com sede no Hospital da Mulher do Agreste (HMA), em Caruaru, no Agreste do estado.

A nova unidade ambulatorial é destinada à assistência integral à saúde das mulheres lésbicas e bissexuais e dos homens e mulheres trans ou com vivências de variabilidade de gênero das Gerências Regionais de Saúde IV e V (IV e V Geres).

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A unidade oferece atendimento multiprofissional nas áreas de enfermagem, serviço social, psicologia, nutrição e medicina. Além da assistência clínica, o ambulatório desenvolve ações voltadas à prevenção de agravos e à promoção da saúde, com foco em uma população historicamente vulnerabilizada em razão de sua identidade de gênero e/ou orientação sexual.

“A criação desse ambulatório e a expansão do serviço especializado pelo interior do estado serve para trazer uma dignidade e levantar, na nossa região, debates não só em saúde, mas em acesso ao mercado de trabalho, resolução de conflitos familiares, entre outros”, destaca o médico responsável pelo ambulatório, o ginecologista e obstetra Lucas Fagundes, também coordenador de Ensino do HMA.

O ambulatório ainda conta com o apoio contínuo da Coordenação em Saúde LGBT da Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE), que realizou um momento essencial de treinamento no HMA, no qual participaram profissionais do ambulatório, equipes administrativas, de portaria, segurança e telefonia.

Confira na listagem abaixo os municípios das IV e V Geres que podem ser atendidos no Ambulatório de Saúde Integral à População LBT, no HMA, em Caruaru:

IV Geres — Sede: Caruaru
É uma das maiores do estado em termos de população e número de municípios integrados, cobrindo a região do Agreste Central e parte do Vale do Ipojuca. Essa divisão administrativa da Ses-PE reúne 32 municípios:


V Geres — Sede: Garanhuns
Corresponde a região do Agreste Meridional, região caracterizada pela forte presença de agricultura familiar e pela expressiva concentração de comunidades quilombolas e indígenas. Ao todo, essa região é formada por 21 municípios:

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