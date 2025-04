Pernambuco inaugura três novas Cozinhas Comunitárias no Sertão

A- A+

Os municípios de Tacaratu, Bodocó e Betânia receberam novas unidades das Cozinhas Comunitárias, iniciativa que faz parte do Programa Bom Prato, do Governo de Pernambuco, voltada à segurança alimentar da população em situação de vulnerabilidade.

Na sexta-feira (27), Tacaratu recebeu sua primeira unidade, fruto da parceria entre a prefeitura e a Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS) de Pernambuco. O equipamento conta com uma equipe de sete profissionais.

No sábado (28), Bodocó também inaugurou sua primeira Cozinha Comunitária, batizada de Ednalva Bezerra dos Santos, em homenagem a uma moradora da comunidade que tinha compromisso com a alimentação e o acolhimento dos moradores da região.

No domingo (30), Betânia ganhou sua segunda unidade, a Cozinha Comunitária Euclides Pedro dos Santos, que funcionará exclusivamente no período do jantar. A unidade conta com três profissionais, sendo uma coordenadora, uma cozinheira e uma auxiliar, e homenageia um líder comunitário descendente do Quilombo Baixas, reconhecido por sua atuação na defesa da identidade quilombola e da agricultura familiar. Com as inaugurações, o estado passa a contar com 189 Cozinhas Comunitárias em funcionamento.

Cada unidade recebeu um aporte inicial de R$ 50 mil para aquisição de equipamentos e insumos, além de um repasse mensal de R$ 20 mil para manutenção. A Secretaria Executiva de Combate à Fome (SECOF) presta suporte técnico, enquanto a administração das cozinhas fica sob responsabilidade das prefeituras.

O secretário executivo de Combate à Fome da SAS, Felipe Medeiros, destacou a importância da expansão do programa.



"Nosso objetivo com o Programa Bom Prato é levar alimentos a todos os cantos do estado, garantindo comida na mesa de quem mais precisa. Com a inauguração dessas três novas unidades, estamos cada vez mais próximos de atingir a marca de 200 cozinhas comunitárias em funcionamento, um marco histórico no combate à fome em Pernambuco", pontuou.

Desde 2023, o Programa Bom Prato já distribuiu mais de 12,2 milhões de refeições em Pernambuco, reforçando o compromisso do estado no combate à fome.

