EDUCAÇÃO Pernambuco inicia efetivação de matrículas para ano letivo de 2026; veja cronograma e documentação Pais e responsáveis devem comparecer presencialmente na unidade escolar escolhida no cadastro on-line com a documentação dos alunos até o dia 16 de janeiro

A etapa de efetivação das matrículas da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco começou nessa segunda-feira (5).

Pais e responsáveis devem comparecer presencialmente na unidade escolar escolhida no cadastro on-line com a documentação dos alunos até o dia 16 de janeiro para garantir vaga no ano letivo de 2026.

Documentos necessários

Para a etapa, é preciso apresentar uma lista de documentos. Confira todos abaixo:

Número de inscrição do Cadastro 2026;

Certidão de nascimento;

Histórico escolar original ou declaração oficial da última instituição de ensino frequentada;

CPF;

Comprovante de residência com CEP;

Carteira de vacinação;

Comprovante de tipo sanguíneo e fator RH;

Uma foto recente no formato 3x4.

Caso o aluno seja maior de 18 anos, ele mesmo pode comparecer presencialmente para a etapa, sem a necessidade de um pai ou responsável.

As vagas que não forem confirmadas durante a efetivação retornam ao sistema para uma nova oportunidade de inscrição. Essa etapa está prevista para o período de 21 a 25 de janeiro.

Alunos da Rede Estadual. - Foto: Demison Costa/SEE

Vagas

Ao todo, neste ano, 174.675 vagas para estudantes novatos. Dessas, 16.958 são destinadas ao ensino fundamental anos finais e 43.325 ao ensino médio, incluindo a Educação de Jovens e Adultos.

Também estão disponíveis 29.487 vagas em Escolas em Tempo Integral, com 8.932 localizadas no Recife e Região Metropolitana e 20.555 no interior do estado

Do total de vagas, 114.392 já foram ocupadas por alunos vindos das redes municipais, em processo realizado ao longo do segundo semestre. Nesta etapa, estão disponíveis 60.283 vagas, distribuídas da seguinte maneira: 8.291 no Recife; 11.874 nos demais municípios da Região Metropolitana; e 40.118 no interior, abrangendo a Zona da Mata, Agreste e Sertão.

A Rede Estadual de Pernambuco possui 1.081 escolas distribuídas em todos os municípios e atende aproximadamente 500 mil estudantes.

Matrículas renovadas

Cerca de 336 mil estudantes que já integram a Rede Estadual tiveram matrículas renovadas automaticamente para 2026, por meio do Sistema de Informações da Educação de Pernambuco.

As Escolas Técnicas Estaduais não participam deste processo, uma vez que o ingresso nessas unidades ocorre por meio de inscrição específica e processo seletivo próprio.

