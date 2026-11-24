A- A+

Arboviroses Pernambuco inicia ação de liberação de mosquitos para reforçar combate à dengue, zika e chikungunya Programação de combate às arboviroses teve início nesta terça-feira (24) em São Lourenço da Mata

A Secretaria Estadual de Pernambuco (SES-PE) iniciou, nesta terça-feira (24), a ação de liberação de mosquitos Aedes aegypti no município de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

A iniciativa foi ocorreu por meio do método Wolbachia, uma estratégia de enfrentamento às arboviroses que não busca exterminar o mosquito, mas fazer com que ele deixe de transmitir os vírus.

Dessa forma, os mosquitos liberados carregam a bactéria Wolbachia, que existe naturalmente na maioria dos insetos e que, quando integra o Aedes aegypti, impede que os vírus da dengue, zika e chikungunya se desenvolvam no organismo do próprio vetor.

Ação de combate às arboviroses da Secretaria Estadual de Saúde pelo método Wolbachia Fotos: Vivian Ramos / SES-PE

Segundo a Secretaria, por meio desse método, o Aedes aegypti continua existindo, mas perde a capacidade de transmitir a doença. Quando esses mosquitos, chamados de Wolbitos, se reproduzem com os que já estão no ambiente, passam a bactéria para as próximas gerações, evitando a proliferação de doenças.

A pasta reforçou que, com o tempo, a maior parte da população de mosquitos da área passa a ter Wolbachia, a transmissão cai de forma duradoura. A Secretaria destacou ainda que a tecnologia não interfere geneticamente, além de não oferecer risco para as pessoas, animais e meio ambiente.

Como será o plano de ações

De acordo com a SES-PE, na etapa inicial as liberações serão realizadas de maneira gradual, ao longo de 26 semanas, em mais de 20 bairros do município, onde os moradores receberam informações sobre a tecnologia e de como funciona. A soltura é feita por agentes de campo capacitados.

Ao todo, serão 1.615 pontos de soltura, distribuídos por toda São Lourenço, além de uma base de apoio que recebe as cápsulas com ovos e ração produzidas na biofábrica. Em contato com a água, os ovos dão origem aos mosquitos diretamente dos pontos de liberação.

Ação de combate às arboviroses da Secretaria Estadual de Saúde pelo método Wolbachia Fotos: Vivian Ramos / SES-PE

A liberação será acompanhada por meio de ovitrampas, dispositivos que ajudam a monitorar a presença da Wolbachia na população de mosquitos.

O Método Wolbachia é conduzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com o Ministério da Saúde, e operado pela Wolbito Brasil. A estratégia integra o conjunto de ações nacionais de enfrentamento às arboviroses e, desde 2025, está presente nas Diretrizes de Controle e Prevenção dessas doenças.

Veja também