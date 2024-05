Pernambuco inicia campanha de imunização contra poliomielite nesta segunda-feira (27); veja locais

A- A+

A campanha de vacinação contra a poliomielite foi iniciada, na manhã desta segunda-feira (27), em Pernambuco, onde 603.488 crianças menores de 5 anos devem ser imunizadas. A ação faz parte da Campanha Nacional, que segue até 14 de junho, com destaque para o dia 8 do mesmo mês, onde haverá o Dia D da vacinação contra a doença.

O Estado recebeu do Ministério da Saúde 480 mil doses da vacina, que será ministrada em gotas pela última vez. A partir do segundo semestre de 2024, as crianças receberão as doses em forma de injeção, seja em um dos braços ou em uma das pernas.

Caracterizada por um quadro grave de paralisia que acomete os membros inferiores de forma irreversível, a poliomielite está erradicada do Brasil há 35 anos, quando foi registrado o último caso, no município de Souza, na Paraíba.

Ministração da vacina

Os pequenos com menos de 1 ano deverão receber a vacina conforme o esquema primário, que inclui três doses da vacina inativada poliomielite (VIP). As outras crianças, de 1 a 4 anos, serão vacinadas com a forma oral (VOP), desde que já tenham completado o esquema primário com a VIP.

“O Ministério da Saúde estabelece que a cobertura deve ser acima de 95%. Vamos fazer de tudo para irmos além desses números em 2024, por isso, é importante manter a vigilância e continuar vacinando. Temos o compromisso de levar nossas crianças aos postos mais próximos das suas residências”, afirma a secretária de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti.

Doença erradicada

O Brasil, junto aos demais países das Américas, possui o certificado de erradicação da transmissão autóctone (circulação dentro do território). Porém, diante da evolução do cenário de baixas coberturas vacinais, em 2023, foi classificado como de alto risco para reintrodução do vírus pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS).

Risco para os pernambucanos

Pernambuco se configura como um Estado com risco de reintrodução da doença, visto que a cobertura vacinal ainda está abaixo do preconizado (a meta é imunizar 95% da população-alvo). Em 2023, a cobertura para poliomielite em crianças menores de 1 ano foi de 82,68%, representando uma leve elevação quando considerado os últimos três anos: 2020 (72,78%), 2021 (69,01%) e 2022 (76,25).

Recife

A capital pernambucana, Recife, recebeu 67.640 doses da vacina e possui 170 salas de vacinação espalhadas pelos oito distritos sanitários (consulte locais aqui). A meta é proteger 66.489 crianças.

Elizabeth Azoubel, coordenadora do Programa de Imunização do município, acompanhou o início da campanha na Unidade de Saúde da Família Ponto de Parada, no Arruda, Zona Norte do Recife.

Segundo ela, os pais precisam se despertar para levarem os filhos aos locais indicados para imunização, para evitar a volta da doença ao País.

“Na década de 1980, o Brasil passou por uma epidemia dessa doença, que era muito temida pelos pais. Depois, começaram-se as campanhas de vacina e daí a gente conseguiu erradicar a pólio no Brasil. Os pais de agora não viram crianças com pólio, que eu volto a dizer: foi uma doença muito temida”, ressalta ela.

A dona de casa Yasmim Costa, de 30 anos, levou a filha, Aylla Leandra, de 4 anos, para receber o imunizante. A pequena nem hesitou em se proteger contra a doença. Aliviada, a mãe comenta a importância dessa campanha.





“Eu vim realizar uma consulta. Mas foi por causa dos muitos conselhos que eu aproveitei a oportunidade e trouxe a minha filha para se vacinar, visto que é muito importante. A caderneta de vacinação dela foi colocada em dia e agora está tudo certinho”, disse.

Para a imunização, é necessário que os pais levem as crianças a uma das salas de vacinação com o cartão de vacina, das 7h30 às 17h.

Paulista

Nas unidades de saúde do Paulista, na Região Metropolitana do Recife, a vacinação acontece das 8h às 16h. Para poder vacinar as crianças, os pais ou responsáveis devem se dirigir a uma das unidades de saúde do município, munidas do cartão de vacina, CPF ou cartão SUS, e RG ou outro documento de identificação oficial do responsável.

Cabo de Santo Agostinho

As 10.460 doses que estarão disponíveis no Cabo de Santo Agostinho, também na RMR, poderão ser ministraras nas 48 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), nas três policlínicas e no posto do shopping Costa Dourada. Além da poliomielite, a Secretaria de Saúde conta com todas as vacinas do calendário nacional de vacinação e também da gripe (Influenza).

Já em 8 de junho será o Dia D de mobilização municipal. A imunização na UBS acontecerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. No ponto de vacinação do Shopping Costa Dourada de segunda a sexta-feira , das 12h às 18h.

Pólio no mundo

Quando considerado o cenário de circulação da poliomielite no mundo, observa-se a confirmação de casos da doença no Afeganistão e no Paquistão em 2024. Na região das Américas, o último caso foi registrado no Peru, em 1991.

