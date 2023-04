Pernambuco inicia campanha de vacinação contra a influenza na segunda (10); saiba quem pode receber

A- A+

A partir desta segunda-feira (10), Pernambuco inicia a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, que segue até o dia 31 de maio. No Estado, 3.538.195 de pessoas fazem parte dos grupos elegíveis para receber o imunizante.



Confira os grupos prioritários e estimativa de público:

- Idosos com 60 anos ou mais (1.294.351 pessoas)

- Trabalhadores da saúde (259.370)

- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (735.995)

- Gestantes e puérperas (110.131)

- Povos indígenas (52.550)

- Professores (102.657)

- Pessoas com comorbidades (359.168)

- Pessoas com deficiência permanente (496.029)

- Caminhoneiros (32.187)

- Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso (14.481)

- Trabalhadores portuários (4.589)

- Forças de segurança e salvamento (25.222)

- Forças armadas (12.562)

- Funcionários do sistema de privação de liberdade (4.436)

- População privada de liberdade com mais de 18 anos e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas (34.467)



De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), Pernambuco recebeu do Ministério da Saúde (MS), 552 mil doses para iniciar a vacinação do público-alvo. Novas remessas serão encaminhadas ao Estado nas próximas semanas.



A SES também informou que o Programa Estadual de Imunizações (PEI-PE) já realizou a distribuição das doses do imunobiológico e das seringas de aplicação para que os municípios realizem suas estratégias. A meta, definida pelo Ministério da Saúde, é atingir a cobertura vacinal de 90% da população-alvo.

A influenza é uma infecção viral e que possui uma transmissibilidade acentuada, podendo se apresentar de forma mais leve ou com sinais graves e levar a óbito. A vacina contra o vírus é um imunizante trivalente, que protege contra as cepas A H1N1, A H3N2 e o tipo B.

“É imprescindível que as pessoas pertencentes aos grupos prioritários procurem os postos de vacinação mais perto das suas residências e recebam a dose do imunizante, pois, desta maneira, reduz o risco de adoecimento e a circulação do vírus em nosso território”, afirmou a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti.

De acordo com a SES, na última Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, em 2022, Pernambuco não bateu a meta de vacinar 90% da população geral contemplada na mobilização, alcançando a coberta de apenas 67,06% do público, com 2.306.771 doses aplicadas.



Infecções

Em Pernambuco, até a Semana Epidemiológica (SE) 13, foram identificadas este ano 271 amostras com resultado detectável para influenza.



Do total, 90 foram do tipo A (88 do subtipo H1N1, 1 para H3N2 e 1 não subtipado) e 181 amostras detectáveis para influenza B. Até o momento, cinco óbitos prováveis de síndrome respiratória aguda grave (srag) por influenza ocorreram no Estado.

