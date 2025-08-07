A- A+

INFRAESTRUTURA Governo de Pernambuco inicia restauração do Túnel Felipe Camarão, na Zona Sul do Recife Objetivo da obra é a modernização, segurança e durabilidade do equipamento. O prazo estimado para a conclusão é de 10 meses

Um dos principais acessos ao Aeroporto Internacional do Recife na PE-008, na Zona Sul da capital pernambucana, o Túnel Felipe Camarão começou a ser restaurado.

A intervenção do governo do estado, por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), tem investimento de R$ 7 milhões.



O objetivo da obra é a modernização, segurança e durabilidade do equipamento. O prazo estimado para a conclusão é de 10 meses.







"A requalificação do Túnel Felipe Camarão terá um impacto significativo para o melhor andamento do trânsito na área, diminuindo o tempo de deslocamento de quem utiliza o equipamento, e também irá representar mais segurança, eliminando riscos estruturais. Essa é uma manutenção esperada há muito tempo e que tivemos coragem e competência para tirar do papel", afirmou a governadora Raquel Lyra.



O equipamento passou por uma vistoria técnica, realizada pelo governo do estado, que identificou falhas como fissuras, rachaduras, infiltrações, exposição de armaduras oxidadas e desplacamentos de materiais.

Entre os principais serviços a serem executados, destacam-se recuperação estrutural; implantação de telhado metálico; instalação de bombas submersíveis para esgotamento de água; e melhoramento do sistema de iluminação interna.



A expectativa é que a restauração aumente a segurança viária e a vida útil da estrutura.

"O Túnel Felipe Camarão passou por grandes problemas ao longo da última década, com o registro de alagamentos recorrentes. Nos últimos anos, fizemos alguns serviços, mas é necessário esse investimento robusto para recuperação da estrutura. É a garantia de mais segurança e melhor fluidez no trânsito", explicou o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, André Teixeira Filho.





Com informações da assessoria.

