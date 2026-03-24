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Imunização

Pernambuco inicia vacinação contra influenza para grupos prioritários neste sábado (28); veja lista

Estado contabiliza 885 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave - 138 deles por influenza -, e destaca o crescimento recente de notificações

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Imunizante oferta proteção contra três cepas do vírus: influenza A (H1N1 e H3N2) e influenza BImunizante oferta proteção contra três cepas do vírus: influenza A (H1N1 e H3N2) e influenza B - Foto: SES-PE/Divulgação

Pernambuco inicia a vacinação contra a influenza neste sábado (28), dia "D" de mobilização da campanha. O estado recebeu 812 mil doses do Ministério da Saúde e vai começar a estratégia com a imunização de grupos prioritários. 

Atualmente, o estado contabiliza 885 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) - 138 deles por influenza -, e destaca o crescimento recente das notificações na Semana Epidemiológica 10. 

Confira lista de grupos prioritários que receberão vacina contra influenza a partir de sábado (28):

A campanha de vacinação contra a influenza 2026 segue até 30 de maio. Considerado trivalente, o imunizante oferta proteção contra três cepas do vírus: influenza A (H1N1 e H3N2) e influenza B. 

"Para a estratégia deste ano, a SES-PE estima imunizar 3.701.610 pessoas pertencentes aos grupos prioritários. A meta é vacinar, pelo menos, 90% de cada um dos grupos", destacou a pasta.

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De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), a distribuição das doses para os municípios pernambucanos começou na madrugada da segunda-feira (23).

Período de sazonalidade
A SES-PE informa que o estado vivencia o período de sazonalidade de vírus respiratórios, que segue até o mês de agosto, quando historicamente há aumento da circulação da influenza, Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e rinovírus.

O período eleva o número de atendimentos e internações por doenças respiratórias, em especial entre os menores de 2 anos. A pasta estadual de saúde ressalta que a vacinação contra a influenza contribui para reduzir casos graves, hospitalizações e óbitos relacionados à doença.

"A orientação é que todas as pessoas pertencentes aos grupos prioritários procurem a unidade de saúde mais próxima para garantir a imunização e contribuir para a proteção individual e coletiva. Para os municípios, nossa orientação é para o incremento das ações de busca ativa dos públicos prioritários, com a realização de ações extramuro, e a disponibilização do imunizante em locais de fácil acesso dos munícipes", informou a superintendente de Imunizações do estado, Magda Costa.

No combate aos vírus respiratórios, superintendente destaca que o estado oferta o anticorpo monoclonal nirsevimabe, indicado para bebês prematuros (menores de 36 semanas gestacional e 6 dias) e aqueles menores de 2 anos (1 ano, 11 meses e 29 dias), que apresentam comorbidades elegíveis.

Também está disponível a vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), voltada para aplicação em gestantes a partir da 28ª semana, que protege o bebê nos primeiros seis meses de vida.

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