Oportunidade Pernambuco: iniciativa em Jaboatão oferecerá dicas em processos seletivos para quem procura emprego O público também poderá participar de oficinas, workshops e dinâmicas com recrutadores que fazem parte do mercado de trabalho

O Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG) realizará uma ação voltada para quem está buscando emprego ou deseja mudar de carreira durante os dias 10 e 11 de junho.

O Emprega UNIFG é um evento gratuito e aberto para todo o público com foco na empregabilidade e no desenvolvimento profissional dos participantes.

A programação contará com a participação de empresas como o Centro de Integração de Empresa Escola de Pernambuco (CIEE) e o supermercado Arco-Mix. Ele acontecerá das 8h às 17h, no Campus Piedade da UNIFG, em Jaboatão dos Guararapes, localizado na Rua Comendador José Didier, nº 27.

Além disso, os interessados poderão participar de oficinas, workshops, palestras e orientações sobre carreira profissional.

A iniciativa terá dois eixos principais durante os dois dias de evento para preparar o público para oportunidades reais. No dia 10, as atividades devem ter foco na conexão com o mercado por meio da preparação de bons currículos e apresentações profissionais com qualidade.

Já no dia 11, as ações acontecerão na prática, com entrevistas reais, dinâmicas com recrutadores e oportunidades diretas de inserção no mercado de trabalho.

“O Emprega UNIFG é uma iniciativa do centro universitário para fortalecer a inclusão profissional e oferecer apoio gratuito à população que deseja construir novas possibilidades no mundo do trabalho. A inscrição é feita no local, mediante apresentação de documento com foto”, destaca Cláudio Gonsalves, gerente da UNIFG.

Durante os dois dias, o público também poderá participar de atividades sobre planejamento de carreira, empreendedorismo e uso do LinkedIn de forma estratégica. O evento é voltado para pessoas de todas as idades e níveis de escolaridade, incluindo estudantes, recém-formados e profissionais que estão em transição de carreira.

Serviço

“Emprega UNIFG”

Data e hora: 10 e 11 de junho, das 8h às 17h

Local: Campus Piedade – Rua Comendador José Didier, 27, Piedade, Jaboatão dos Guararapes

Entrada: Gratuita e aberta ao público

Mais informações: https://www.unifg.edu.br/emprega/

Durante todo o evento, os interessados poderão entregar seus currículos diretamente às empresas participantes e concorrer a vagas de emprego.

