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chuvas Pernambuco: Inmet atualiza alerta de chuva para laranja a partir da tarde desta terça-feira (2) Devem ter afetadas com precipitações intensas a Região Metropolitana do Recife (RMR), a Zona da Mata, e Agreste do estado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou de amarelo para laranja o alerta de chuvas para Pernambuco.

Devem ser afetadas com precipitações intensas a Região Metropolitana do Recife (RMR), a Zona da Mata e o Agreste do estado.

Válido a partir das 15h desta terça-feira (2), o alerta segue em vigor durante toda a quarta-feira (3).

São esperadas chuvas de até 100 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos de até 100 quilômetros por hora.

Alerta laranja é emitido pelo Inmet | Foto: Inmet/Reprodução

"Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", afirma o Inmet.

Além de Pernambuco, também seguem em alerta laranja as regiões Agreste e Mata da Paraíba e o Leste alagoano e potiguar.

Instruções

Entre as orientações fornecidas pelo Inmet estão não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propagando em caso de rajadas de vento; evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada e obter informações junto à Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros.

Tendência é de chuva moderada a forte, diz Apac

Até a publicação desta matéria, a única previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) disponível foi publicada na manhã segunda-feira (1°).

Segundo o órgão, a tendência é de chuva fraca a moderada (10 a 30 mm) nesta terça-feira (2) na RMR, Zonas da Mata Norte e Sul, além do Agreste. Em Fernando de Noronha, deve chover fraco (2 a 10 mm), e Sertão não deve receber precipitação.

Ainda de acordo com a Apac, a tendência é de mais intensidade na quarta-feira (3), com chuva moderada a forte (50 a 100 mm) na RMR e Zonas da Mata Norte e Sul. No Agreste, a expectativa é de precipitação fraca a moderada, enquanto no Sertão e em Fernando de Noronha deve chover fraco.

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