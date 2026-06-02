Pernambuco: Inmet atualiza alerta de chuva para laranja a partir da tarde desta terça-feira (2)
Devem ter afetadas com precipitações intensas a Região Metropolitana do Recife (RMR), a Zona da Mata, e Agreste do estado
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou de amarelo para laranja o alerta de chuvas para Pernambuco.
Devem ser afetadas com precipitações intensas a Região Metropolitana do Recife (RMR), a Zona da Mata e o Agreste do estado.
Válido a partir das 15h desta terça-feira (2), o alerta segue em vigor durante toda a quarta-feira (3).
São esperadas chuvas de até 100 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos de até 100 quilômetros por hora.
"Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", afirma o Inmet.
Além de Pernambuco, também seguem em alerta laranja as regiões Agreste e Mata da Paraíba e o Leste alagoano e potiguar.
Instruções
Entre as orientações fornecidas pelo Inmet estão não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propagando em caso de rajadas de vento; evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada e obter informações junto à Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros.
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Tendência é de chuva moderada a forte, diz Apac
Até a publicação desta matéria, a única previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) disponível foi publicada na manhã segunda-feira (1°).
Segundo o órgão, a tendência é de chuva fraca a moderada (10 a 30 mm) nesta terça-feira (2) na RMR, Zonas da Mata Norte e Sul, além do Agreste. Em Fernando de Noronha, deve chover fraco (2 a 10 mm), e Sertão não deve receber precipitação.
Ainda de acordo com a Apac, a tendência é de mais intensidade na quarta-feira (3), com chuva moderada a forte (50 a 100 mm) na RMR e Zonas da Mata Norte e Sul. No Agreste, a expectativa é de precipitação fraca a moderada, enquanto no Sertão e em Fernando de Noronha deve chover fraco.