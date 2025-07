Pernambuco: Inmet emite alerta de chuva para RMR e Zona da Mata; aviso vale a partir de domingo (6)

A- A+

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de chuvas para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata de Pernambuco.

Emitido nesta sexta-feira (4), o aviso vale entre 0h01 de domingo (6) e 10h da próxima segunda-feira (7).

O alerta amarelo é o primeiro de três níveis de aviso do Inmet e indica chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia.

Esse volume de chuva ocasiona baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades com tais áreas de risco, segundo o Inmet.

Além de valer para as regiões de Pernambuco, o alerta também é válido para a Zona da Mata da Paraíba e as regiões Leste e Agreste do Rio Grande do Norte.

Para o sábado (5), a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê tempo parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada na tarde — confira aqui a previsão.

Moradores de áreas de risco devem ficar atentos e acionar a Defesa Civil em casos de emergências.

Regiões de três estados do Nordeste estão sob a abrangência do alerta | Foto: Inmet/Reprodução

