Pernambuco insere frota de 50 novos ônibus climatizados na Região Metropolitana do Recife

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O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura e do Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM), coloca em circulação, a partir deste sábado (26), 50 novos ônibus climatizados como parte do processo de renovação da frota do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR).

Os novos ônibus contam com ar-condicionado e tecnologia Euro 6, que contribui para a redução das emissões de poluentes. A circulação deste sábado ocorrerá em caráter pré-operacional, como um teste de rua, das 13h às 19h, pelos municípios de Abreu e Lima, Paulista, Olinda, Recife e Jaboatão dos Guararapes. A atividade não terá qualquer custo para o poder público, sendo os custos da circulação assumidos pela empresa operadora.

Os veículos integram o pacote de 150 novos ônibus previsto para a renovação da frota, todos climatizados. Desse total, 110 são ônibus convencionais e 40 são modelos BRT.

O secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco, Pedro Neves, destaca os investimentos no transporte público, observando as necessidades dos usuários.

“A renovação da frota tem sido prioridade no Governo de Pernambuco para garantir mais conforto, segurança e qualidade no deslocamento da população”, destacou.

A operação está vinculada à concessionária Conorte, que atende municípios da área Norte da RMR. Na próxima semana, o Grande Recife divulgará as linhas que receberão os novos veículos. A definição considerará critérios como volume de passageiros, tempo de viagem e velocidade média dos trechos.

A renovação da frota foi viabilizada a partir das mudanças no modelo de remuneração do sistema, implementadas em 2024, e da participação das concessionárias no financiamento dos veículos, com acesso aos investimentos federais do Novo PAC Refrota/FGTS. Até maio deste ano, aproximadamente 420 ônibus climatizados foram incorporados ao sistema de transporte público da RMR.

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