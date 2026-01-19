A- A+

INFRAESTRUTURA Governo de Pernambuco instala 400 sistemas de captação de chuva em Jardim Monte Verde Programa é uma das medidas para evitar novos deslizamentos e terá mais 116 equipamentos implantados na comunidade ainda neste ano

O governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh-PE), está concluindo a instalação de 400 sistemas de captação de água de chuva em Jardim Monte Verde.

O bairro fica localizado na Região Metropolitana do Recife (RMR), numa área limítrofe entre a capital pernambucana e o município de Jaboatão dos Guararapes, onde, em maio de 2022, morreram 44 pessoas soterradas após as chuvas torrenciais.

Os sistemas, do tipo Plugow, evitam que encostas fiquem encharcadas durante o inverno, diminuindo os riscos de deslizamento, assim como contribuem para a segurança hídrica da população.

Além de bater a meta do programa, iniciado há um ano, a Seduh-PE instalará mais 116 módulos. Os novos sistemas serão divididos entre o Recife e Jaboatão.

“Jardim Monte Verde está em uma área limítrofe entre os dois municípios, mas até o momento apenas Jaboatão, recebeu os Plugows. Vamos agora implementar mais 100 no Recife e 16 em Jaboatão”, adianta o secretário-executivo de Desenvolvimento Urbano da Seduh, Francisco Sena.

O início das novas instalações está previsto para a primeira semana de fevereiro. Ao todo, a área de Jardim Monte Verde já recebeu 400 Plugows.

“Estamos cumprindo essa ainda este mês de janeiro e assinamos aditivo para ampliar a partir de fevereiro”, afirma o secretário-executivo.

A contratação dos 116 novos sistemas está estimada em R$ 1,5 milhão e inclui a aquisição e a instalação dos equipamentos, além da assistência técnica e análise bacteriológica da qualidade da água.

Beneficiários

O aposentado Paulo Francisco do Nascimento, de 74 anos, é um dos moradores beneficiados pelo programa, iniciado em janeiro de 2025.

Morando em Jardim Monte Verde com a mulher numa casa de quatro cômodos, ele foi um dos que se enquadraram nos critérios para receber o Plugow: a casa dele não será desapropriada e se encontra dentro da área de influência de uma bacia hidrográfica, além de ter abastecimento irregular e não possuir reservatório de água elevado.

“Espero que minha vida mude para melhor agora que tenho mais opções, fora o abastecimento convencional. Pago R$ 60 por mês de conta de água. E espero economizar”, diz Paulo Francisco.

Cercado por plantas, ele passou a regar todo dia os vasos do jardim, complementa: “Também vamos poder lavar a roupa sempre, sem ficar preocupado se vai faltar água”.

Investimento

Com investimentos de R$ 6,5 milhões e 400 casas inicialmente contempladas, o Plugow é implantado por uma empresa incubada na UFPE.

A startup Pluvi tem sua linha de montagem em Abreu e Lima, também na Região Metropolitana do Recife, de onde semanalmente saem 10 sistemas para a comunidade de Jardim Monte Verde.

O Plugow é feito de fibra de vidro e pesa apenas 55 quilos, o que facilita o transporte e instalação.

O sistema é composto de uma cisterna subterrânea com capacidade para 300 litros e um reservatório elevado que comporta 1.000 litros. É uma quantidade suficiente para abastecer uma família de quatro pessoas por uma semana, de acordo com os cálculos da equipe técnica.

Além disso, o modelo do sistema é inspirado em método de coleta de água de chuva do telhado para armazenamento em cisterna, largamente empregado no Semiárido. Foto: Arthur Mota / Seduh PE

No sistema urbano, a água da chuva é inicialmente canalizada para um reservatório menor, com capacidade para 100 litros, para filtragem de partículas, de onde segue para a cisterna.

De lá, é bombeada para o reservatório elevado, em forma de um cilindro. Ao ser bombeada, passa por um tratamento com pastilhas de cloro, o que garante a potabilidade, de acordo com os parâmetros do Ministério da Saúde.

Sistema Plugow em números:

300 L é a capacidade do reservatório inferior;

é a capacidade do reservatório inferior; 1.000 L é a capacidade da cisterna;

é a capacidade da cisterna; 55 kg é o peso do sistema;

é o peso do sistema; Uma semana é o tempo estimado para o consumo de uma família com quatro pessoas.

