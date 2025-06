A- A+

Litoral Sul Pernambuco: Instituto voltado ao empreendedorismo feminino será inaugurado em Tamandaré O projeto tem o objetivo de ampliar as possibilidades de geração de renda para as mulheres do município

No Litoral Sul de Pernambuco, a cidade de Tamandaré ganhará um núcleo do Instituto Negralinda a partir desta sexta-feira (6). A chegada da iniciativa deve promover um impacto social e econômico para o município, além de aumentar o desenvolvimento sustentável em toda a região.

O espaço ficará localizado na Rua José Policardo da Silva, nº 48, no Centro de Tamandaré, e tem foco na capacitação de mulheres nos territórios tradicionais da cidade.

Uma das novidades na inauguração será o Arranjo Produtivo de Desenvolvimento Sustentável, implantado pelo Instituto com apoio do Programa PE Produz - ADEPE, Governo de Pernambuco, e em parceria com o Sebrae, a marca DAM Roupas e a gestão municipal de Tamandaré.

Outra ação do projeto será a construção de uma Cozinha Profissional, que incentivará o empreendedorismo feminino e já atende cerca de 200 mulheres dos municípios de Sirinhaém, Rio Formoso, Tamandaré e São José da Coroa Grande.

A Cozinha Profissional do Instituto Negralinda será uma ação que visa uma maior autonomia e incentivo financeiro para as mulheres da região. Foto: Ascom / Instituto Negralinda

O primeiro Bistrô Negralinda será uma opção para a comercialização dos produtos produzidos dentro da Cozinha Profisisonal. Foto: Ascom / Instituto Negralinda

O Instituto Negralinda oferece assistência para as mulheres e empreendedoras que participam do projeto. Foto: Ascom / Instituto Negralinda



Além disso, o Instituto lançará o primeiro Bistrô Negralinda com uma proposta que pretende ampliar as possibilidades de geração de renda dos participantes. O espaço ficará localizado no Espaço Gastronômico Vila Niape, no centro de Tamandaré.

Essa ação deve permitir a comercialização dos produtos desenvolvidos na Cozinha Profissional, ajudando as novas empreendedoras a estabelecerem seus próprios pontos de venda nos municípios atendidos.

“Essa iniciativa representa não só a valorização da cultura local, mas também a construção de autonomia e oportunidades reais para as mulheres da região”, destacou o empreendedor social, Edy Rocha, Diretor do Instituto Negralinda.

“O projeto visa fortalecer as cadeias produtivas locais com base na economia solidária, sustentabilidade ambiental e inclusão social. A expectativa é que esse modelo sirva de inspiração para outras comunidades no estado e em todo o país, tornando-se referência em desenvolvimento comunitário com foco na equidade de gênero”, completou.

SERVIÇO

Inauguração do Núcleo Instituto Negralinda - Tamandaré/PE



Data: 06 de junho de 2025

Horário: 16h

Local: Rua José Policardo da Silva, 48 - Centro, Tamandaré/PE



Veja também