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SAÚDE Pernambuco intensifica mobilização visando ampliar vacinação contra a gripe Com baixa adesão entre grupos prioritários, estado reforça ações e convoca população a se imunizar antes do fim da campanha no dia 30 de maio

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), promove neste ultimo mês da campanha nacional de vacinação, uma mobilização que seguirá até o dia 30 de maio. A ideia é aumentar a taxa de vacinados, principalmente nos grupos que são considerados prioritários: crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e idosos.

Dados da SES-PE apontam que apenas 25% da população prioritária foi imunizada até agora, um índice distante da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde.

Ao todo, foram aplicadas 554.330 doses no estado. A expectativa, no entanto, é vacinar mais de 3,7 milhões de pessoas que fazem parte dos grupos prioritários, como crianças de até 5 anos, gestantes e idosos. Entre esses públicos, os números seguem aquém do esperado: a cobertura é de 21,2% entre crianças, 41,8% entre gestantes e 25,8% entre idosos.

A baixa procura preocupa autoridades de saúde, principalmente porque esses grupos têm maior risco de desenvolver complicações graves da doença, como internações e até morte. Com a chegada do período chuvoso, o alerta se intensifica.

A vacina contra a gripe está disponível gratuitamente em postos de saúde de todos os municípios pernambucanos. Além de proteger quem recebe a dose, a imunização ajuda a reduzir a circulação do vírus e a sobrecarga no sistema de saúde.

Para tentar reverter o cenário, municípios vêm adotando estratégias como vacinação em escolas, horários estendidos de atendimento, ações em áreas movimentadas e até visitas domiciliares. A orientação é que quem faz parte dos grupos prioritários procure a unidade de saúde mais próxima, levando documento de identificação e a caderneta de vacinação.

Segue abaixo a lista completa de todos os grupos prioritários:

Puérperas; Povos indígenas e quilombolas; Pessoas em situação de rua; Trabalhadores da saúde; Professores do ensino básico e superior; Profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas; Pessoas com deficiência permanente; Caminhoneiros;

Além de Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso; Trabalhadores portuários e dos Correios; População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, além de adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade.

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