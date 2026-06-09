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Pernambuco interromperá a vacinação contra a dengue com o imunizante do Instituto Butantan em profissionais de saúde da Atenção Primária, na faixa etária de 15 a 59 anos.



A descontinuidade é temporária e segue recomendação do Ministério da Saúde, que tomou a medida após registros de reações raras em pelo menos 42 das 500 mil pessoas que receberam a vacina em todo o Brasil.



No estado, as doses serão armazenadas, de acordo com a nota técnica informativa emitida pelo Programa Estadual de Imunizações (PNI) aos municípios, que deverão acompanhar registros de eventos supostamente atribuíveis à vacinação.



A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) orienta que os profissionais de saúde que receberam a dose da vacina nos últimos 21 dias realizem acompanhamento em uma unidade de saúde local para observar se haverá ou não reações adversas.



"A partir de agora, a vacinação para o público citado deverá ser interrompida e iniciada a logística de armazenamento nos estoques da Rede de Frio Municipal, mantendo as doses sob condições adequadas de conservação", ressaltou a SES-PE.

Em Pernambuco, a estratégia de imunização para os profissionais da atenção primária foi iniciada em fevereiro deste ano. Até abril, o estado recebeu 36 mil doses da vacina contra a dengue Butantan-DV, sendo 11.711 delas aplicadas.

"É importante frisar que a vacinação contra a dengue na população formada por crianças e adolescentes de 10 a 14 anos continua a ocorrer normalmente, pois o imunobiológico é produzido por outro fabricante", informou a pasta de saúde.



O Sistema Único de Saúde (SUS) segue oferecendo imunização contra a dengue para a faixa etária acima com a vacina Qdenga, produzida no Japão e ofertada na rede pública desde 2024.



A superintendente de Imunizações do estado, Magda Costa, reforça que os municípios devem intensificar o monitoramento dos indivíduos vacinados nos últimos 21 dias.



"Os casos suspeitos deverão ser notificados no módulo ESAVI do e-SUS Notifica, conforme os fluxos vigentes, com comunicação imediata dos casos graves às vigilâncias municipal, estadual e nacional", destacou Magda Costa.

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