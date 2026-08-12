Pernambuco investe R$ 1,6 milhão em projetos para juventudes étnico-raciais; saiba mais
Edital contempla 16 iniciativas voltadas a jovens negros, indígenas, quilombolas e de comunidades tradicionais em todo o Estado
O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), destinou R$ 1,6 milhão para o financiamento de 16 projetos voltados às juventudes negras, indígenas, quilombolas e de comunidades tradicionais.
As iniciativas são executadas por Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e contemplam municípios da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão.
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A ação integra o Chamamento Público nº 003/2025 e prevê até R$ 100 mil para cada projeto selecionado.
"Estamos investindo em iniciativas que atuam diretamente nas causas estruturais da violência, fortalecendo o protagonismo juvenil negro e indígena e ampliando oportunidades para quem mais precisa", iniciou a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, Joanna Figueirêdo.
"É uma política que reconhece a potência dos territórios e das juventudes étnico-raciais pernambucanas", completou
Os recursos são destinados ao desenvolvimento de oficinas socioculturais, cursos profissionalizantes e atividades formativas com foco na valorização da identidade étnico-racial, no protagonismo juvenil, na cidadania e na cultura de paz.
Ações nos territórios
Entre os projetos contemplados está a Associação de Pequenos Produtores Rurais e Quilombolas Onze Negras, no Cabo de Santo Agostinho, que desenvolve oficinas de conexão sociocultural e cursos profissionalizantes para moradores da comunidade.
A iniciativa prevê atividades de Capoeira, Dança Afro, manicure e oficinas voltadas ao primeiro emprego. Segundo a presidente da associação, Maria José de Fátima da Silva Barros, o investimento deve ampliar as oportunidades para jovens da zona rural e fortalecer as ações já desenvolvidas pela comunidade.
As propostas selecionadas também abrangem áreas como justiça climática, economia criativa, inovação tecnológica, preservação de saberes tradicionais e direitos humanos.
Na Região Metropolitana do Recife, está entre as instituições contempladas o Cesar, com ações de educação científica e tecnológica para pessoas negras e indígenas, com ênfase em mulheres de comunidades tradicionais.
Além da Associação Amigos de Nossa Senhora da Conceição, em Paulista; a Refavela - Rede de Favelas de Pernambuco; o Instituto Semear Casa da Comunidade, no Recife; e o Instituto de Integração Social André Simplício, em Olinda.
Na Zona da Mata, a Ong História Viva desenvolve ações em Barreiros, São José da Coroa Grande, Tamandaré, Rio Formoso e Sirinhaém, com acompanhamento pedagógico e formação sociocultural.
Também integram a iniciativa o Gris Espaço Solidário, com atuação em Paudalho e Glória do Goitá, e a Associação Social Paróquia Palmares, em Palmares.
No Agreste, os projetos são desenvolvidos pelo Centro de Educação Popular Comunidade Viva (Comviva), em Caruaru; pelo Centro Raízes, em Cupira; e pela SAIJA, em Altinho. As ações têm como foco a prevenção à violência por meio da cultura e da qualificação profissional.
Já no Sertão, a Associação Beneficente Aliança do Bem, em Petrolina, desenvolve o projeto Juventude em Movimento, enquanto o CESOLOR executa o projeto Raízes do Futuro.
As iniciativas trabalham com formação cultural, esportiva e profissional e contemplam, entre outros públicos, juventudes negras, indígenas, LGBTQIAPN+ e pessoas com deficiência.
Lista de Projetos Contemplados
- Paulista: Associação Amigos de Nossa Senhora da Conceição
- Recife: Instituto Semear Casa da Comunidade
- Recife: CESAR Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife
- Cabo de Santo Agostinho: Associação de Moradores e Pequenos Produtores Rurais Quilombolas Onze Negras
- Barreiros, São José da Coroa Grande, Tamandaré, Rio Formoso e Sirinhaém: ONG História Viva
- Paudalho e Glória do Goitá: Gris Espaço Solidário Casa Maria de Lourdes (Projeto Afluentes)
- Altinho: Associação de Assistência à Infância e à Juventude de Altinho (SAIJA)
- Caruaru: Centro de Educação Popular Comunidade Viva (COMVIVA)
- Cupira: Centro de Estudos e Trabalho de Apoio às Organizações Sociais Centro Raízes
- Petrolina: Associação Beneficente Aliança do Bem (Projeto Juventude em Movimento)
- Petrolina: Centro Social do Loteamento Recife (CESOLOR) Projeto "Raízes do Futuro: Do Talento à Transformação"
- Salvador (BA): Associação Anjos Vermelhos
- Palmares: Associação Social Paróquia Palmares
- Olinda: Instituto de Integração Social André Simplício
- Recife: Refavela Rede de Favelas de Pernambuco
- Pernambuco: Associação das Mulheres Agricultoras Familiar da Barra